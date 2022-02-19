ضعي البكينج بودر على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان.. وصفة جبارة

هناك العديد من الطرق التي يتم استخدامها لتبيض تفتيح البشرة ‏وعادة تتعلق هذه المشكلة دائمًا ‏لعلاج العديد من المشاكل الأخرى التي تصيب البشر مثل انتشار البقع الداكنة والبثور وبعد آثار حب الشباب وجميع هذه البقع يمكن التخلص منها من خلال استخدام الخلطات التي تساعد على تفتيح ‏البشرة بشكل عميق وفيما يلي سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن استخدامها لتفتيح البشرة باستخدام بعض المكونات الطبيعية البسيطة والمكونات الاقتصادية الموجودة لدينا في المنزل حتى نقوم من خلالها بصناعة خليت يساعد على تفتيح البشرة خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات وطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط الصابون والباكنج بودر.

مكونات البكينج بودر والصابون وصفة سحرية

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نحتاج إلى بعض المكونات الفعالة التي تساعد على التخلص من البقع الداكنة في البشرة لهذا نحتاج إلى مكونات تساعد على شد البشرة حتى يتم التخلص من التجاعيد كما أنها تساعد على تحفيز الكولاجين ‏حتى يكون مظهر البشرة جيد وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات الفعالة التي سنستخدمها خلال هذا المقال حتى نحصل على نتيجة فعاله على البشرة وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:

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ملعقة من الخل

صابون مبشورة

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الباكنج بودر

البكينج بودر والصابون وصفة سحرية

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البكينج بودر والصابون وصفة سحرية ‏وهذه الخطوات هي:

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