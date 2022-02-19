خبز المشطاح ألذ خبز في شهر رمضان

يعد خبز المشطاح من أشهى أنواع الخبز التي تحضر في مطابخ المطبخ العربي ويقدم بكثرة ويزداد الطلب عليه في شهر رمضان المبارك ويقدم في الفطور أو في السحور ،يمكنك الآن اتباع وصفة سهلة وتحضير هذا العيش الرائع وتقديمه لأولادك ولضيوفك على مائدة الفطور في رمضان وفي أي وقت.

خبز المشطاح

إن أردت تحضير خبز مميز بطعم رائع جربي هذا الخبز اللبناني الشهي واستمتعي به مع كوب من الشاى أو الحليب والجبن كما يمكن وضعه على سفرة الفطور أيضاً.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

كوبان من الدقيق الأبيض المناسب للخبز أو متعدد الاستخدام.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة البورد أو الفورية.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

رشة من المحلب.

يانسون للحشو.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

كمية من السمسم وحبة البركة للتزيين.

خطوات تحضير خبز المشطاح: