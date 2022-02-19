نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز المشطاح ألذ خبز في شهر رمضان في المقال التالي
عمر شويل - جدة خبز المشطاح ألذ خبز في شهر رمضان - ثقفني
يعد خبز المشطاح من أشهى أنواع الخبز التي تحضر في مطابخ المطبخ العربي ويقدم بكثرة ويزداد الطلب عليه في شهر رمضان المبارك ويقدم في الفطور أو في السحور ،يمكنك الآن اتباع وصفة سهلة وتحضير هذا العيش الرائع وتقديمه لأولادك ولضيوفك على مائدة الفطور في رمضان وفي أي وقت.
خبز المشطاح
إن أردت تحضير خبز مميز بطعم رائع جربي هذا الخبز اللبناني الشهي واستمتعي به مع كوب من الشاى أو الحليب والجبن كما يمكن وضعه على سفرة الفطور أيضاً.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- كوبان من الدقيق الأبيض المناسب للخبز أو متعدد الاستخدام.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة البورد أو الفورية.
- ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- رشة من المحلب.
- يانسون للحشو.
- كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.
- كمية من السمسم وحبة البركة للتزيين.
خطوات تحضير خبز المشطاح:
- قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوئب والتكتلات.
- أضيفي اليانسون والملح والسكر والخميرة للدقيق وقلبي.
- أضيفي الزيت والزبدة وقلبي جيداً حتى تختلط المكونات.
- يضاف اللبن الدافيء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.
- اعجني المكونات جيداً باليد لمدة عشر دقائق متواصلة حتى تصبح العجينة طرية ومتجانسة.
- قومي بدهن وعاء عميق بالزيت ثم ضعي العجين فيه.
- ادهني العجين بالزيت وغطي العجين بورق الاسترتش واتركيها لمدة ساعة إلا ربع في مكان دافيء حتى تتخمر وترتاح.
- قومي بتجزئة العجينة إلى عدة أجزاء مع تشكيل كل جزء على شكل كرات.
- افدري كل كرة على شكل رغيف على سطح مرشوش بالدقيق.
- شكلي جميع الكرات على شكل أرغفة وضعيها في صينية مناسبة الحجم.
- على الوجه ضعي رشة من الزيت ثم أضيفي السمسم وحبة البركة على الوجه للتزيين.
- غطي الصينية واتركي العجين لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.
- يخني الفرن على حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى يسخن.
- أدخلي الخبز الفرن لمدة عشر دقائق حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ثم ادهنيه بزيت الزيتون وقلبيه.
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