سلطة ملفوف البيك بأكثر من طريقة

يشتهر مطعم البيك المعروف في المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية بتحضير سلطة ملفوف البيك الشخية المميز بكنهة رائعة تختلف عن أي نوع آخر من السلطات يمكن أن تتذوقها، إذا كنت ترغبين في معرفة سرهذا الطبق فتابعي هذا المقال حيث سنطلعك على أسهل طريقة لتحضيره والمقادير المطلوبة.

سلطة ملفوف البيك

الطريقة الأصلية لعمل السلطة:

سحتاجين إلى:

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

ثلاث أكواب من كرنب الكابوتشي أو الملفوف المقطع قطع ناعمة.

كوب من المايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثلاث حبات من الجزر المبشور ناعم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض المطحون ناعم.

خطوات تحضير سلطة الملفوف:

في وعاء ضعي كلاً من الملفوف المبشور ناعم والجزر. أضيفي عصير الليمون والملح والفلفل وقلبي. يضاف المايونيز السكر والخل معاً في طبق ويقلب حتى يذوب السكر. يضاف الخليط إلى الخضار وتقلب معاً بملعقة ختى تتوزع النكهة. ضعي السلطة في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم قدميها.

سلطة ملفوف البيك بالزبادي

تحتاجين إلى:

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

كوب ونصف من مفروم الملفوف.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة من السكرالأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

حبة كبيرة من الجزر مبشورة ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

خطوات تحضير السلطة:

في طبق صغير قومي بخلط الزبادي والمايونيز معاً. أضيفي السكر إلى الخليط وقلبي حتى يختفي السكر. في طبق التقديم العميق قومي بتقطيع الملفوف إلى شرائح صغيرة كأنه مفروم. يقشر الجزر ويتم بشره ثم يضاف إلى الملفوف المفروم. أضيفي خليط الزبادي والمايونيز والسكر إلى الخضار وقلبي جيداً بالملعقة حتى تتوزع النكهات. أينكه الخليط بالملح والفلفل وعصير الليمون. قلبي المكونات معاً حتى تتوزع النكهة. يجب إدخاله في الثلاجة عدة دقائق ثم يقدم.

ملحوظة: يمكنك في كلا الوصفتين الاستغناء عن المايونيز ووضع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الممتاز بدلاً منه.