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عمر شويل - جدة حضريها للغدا أو الفطار العجة المصرية بالخضروات في المنزل بكل سهولة - ثقفني
تعتبر العجة المصرية من الوجبات الشعبية المشهورة في مصر التي يحبها الكثير من الناس وتعد وجبة إفطار مشبعة وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى وتأخذ شكل دائري ولكنها تختلف في الحجم والسمك ويمكن تقديمها بجانب طبق سلطة وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير العجة في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.
مكونات عمل العجة المصرية بالخضروات
- خمسة بيضات كبيرة في الحجم
- حبتان من البصل المفروم
- قرن من الفلفل الحار مفروم
- قرن من الفلفل الرومي المفروم
- واحدة من الطماطم مفرومة
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق
- حزمة من البقدونس المفروم
- نصف حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة
- ملعقة كبيرة من الشبت الأخضر المفروم
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
- ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر
- ربع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة
طريقة عمل العجة المصرية بالخضروات
- نحضر وعاء ونضع به البيض ونقوم بخفقه جيدا ونضيف إليه الفلفل الأسود والنعناع المجفف والكمون والملح والبيكنج باودر ونخلط المكونات مع بعضها جيدا.
- ثم نضع كمية من الزيت في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل المفروم ورشة الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا حتى تذبل.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه ليبرد قليلا ثم نضيف إليها القليل من الكزبرة والبقدونس والشبت المفروم.
- ثم نضيف الطماطم في وعاء البيض المخفوق مع الفلفل الأخضر والفلفل الحار والمتبقي من الشبت والبقدونس والكزبرة ونخلطهم مع بعض جيدا.
- بعد ذلك نضيف الدقيق ونخفق المكونات جيدا حتى يختلط الدقيق مع باقي المكونات.
- ثم نضيف البصل المبرد إلى باقي المكونات ونقوم بخفقهم مع بعض جيدا.
- نحضر صينية مدهونة بزيت الذرة جيدا ثم نسكب بها خليط العجة وندخلها في فرن مسخن من قبل ونتركها لمدة عشر دقائق.
- بعد أن تنضج العجة نخرج الصينية من الفرن ونقطعها على شكل مثلثات ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.
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