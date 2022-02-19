نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار في طريقة عمل البروستد زى المطاعم.. “السر في مكعبات الثلج” في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك أسرار في طريقة عمل البروستد مثل المطاعم المشهورة، حيث يتم تحضير قطع الدجاج بطرق مختلفة من أشهرها طريقة عمل دجاج بروستد حيث تشتهر الكثير من المطاعم بتحضير دجاج البروستد ويرغب الكثيرون في شراء هذه الوصفة من المطاعم، ولكن يمكن تحضيرها في المنزل ولذلك تبحث ربات البيوت عن أسرار عمل الدجاج بروستد مثل المطاعم وهذا ما سنوضحه خلال هذا المقال.

أسرار في طريقة عمل البروستد مثل المطاعم

تساعدك النصائح التالية عند تحضير الدجاج للحصول عليه مثل المطاعم وهي كما يلي:

أولاً: مكعبات الثلج

يجب نقع الدجاط في مكعبات من الثلج وهي خطوة هامة لعمل الفراخ بروستد بطريقة المحلات والمطاعم الكبيرة، وهذا لتجنب إبقاء الدم في الدجاج البروستد فيما بعد التسوية وذلك لأن الثلج يساعد على أن تنضج بسرعة.

ثانياً التتبيلة

تحضير التتبيلة لدجاج بروستد من الخطوات المهمة للحصول على طعم لذيذ، ولذلك يجب إضافة التوابل المفضلة مع مكعبات الثلج والخل الأبيض وعصير الليمون ونترك الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ثالثاً: النشا والبيكنج بودر

يمكن الحصول على البروستد المقرمش مثل المطاعم من خلال إضافة نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وثلاث ملاعق كبيرة من النشا واثنين من أكواب الدقيق الأبيض، ويتم تتبيل الدجاج بخليط الدقيق ثم في الماء المثلج المضاف إليه التوابل ونضعها في خليط الدقيق مرة أخرى.

رابعاً: درجة حرارة وكمية الزيت

عند تحضير دجاج بروستد يجب أن يوضع الدجاج في زيت غزير وذو درجة حرارة مرتفعة ثم يتم تهدئة النار حتى يصبح الدجاج ناضج ويأخذ اون ذهبي من جميع الجهات حتى تستمتعي بالقرمشة اللذيذة.

خامساً: المصفاة

عندما ينضج دجاج البروستد بعد تحضيره لا يجب وضعه على مناديل المطبخ حتى لا يفقد الطبقة المقرمشة ولكن يوضع في مصفاه حتى يتم التخلص من الزيت نهائيا ً ويتم تقديمه ساخنا ًًمع البطاطس المحمرة والكاتشب ونوع الصوص المفضل لديكم.

سادساً المقادير

يجب استخدام المقادير المناسبة من جميع المكونات التي تدخل في إعداد دجاج البروستد خاصة التوابل والملح وذلك للحصول على أطيب طعم شبيه بطعم بروستد المطاعم.