الطريقة الصحيحة لعمل لقمة القاضي في المنزل بخطوات سريعة

لقمة القاضي واحدة من ألذ أنواع الحلويات الموجودة ويطلق عليها في سوريا والعراق العوامات، يمكن وضعها في الشربات أو رشها بالسكر البودرة، كما يمكن حشوها بالجبنة الكريمي أو بالنوتيلا، يفضلها الكثير من الناس لأنها تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ويتم شرائها من المحلات لذلك تجد النساء مع اقتراب رمضان تبحث عن خطوات عمل لقمة القاضي في المنزل مثل الجاهز، حيث تجد مكونات لقمة القاضي بسيطة ورخيصة الثمن، كما يمكن تجدها من غرة في كل منزل، كما من السهل إعداد لقمة القاضي في المنزل في وقت قصير.

مكونات لقمة القاضي

أربع أكواب من الدقيق.

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

بيضة.

رشه فانيليا.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة واحدة من الحليب البودرة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

زيت القلي.

ثلاث أكواب من الشربات الثقيل البارد.

طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل