اسحريهم بجمالك.. كريم القهوة والنشا للبشرة تفتيح وتنعيم وتصغير للمسام وإزالة للتجاعيد

عند البحث عن تنظيف البشرة وجعلها نقية مثل بشرة الأطفال عليك الاستعانة كريم القهوة والنشا للبشرة، حيث أن القهوة والنشا من أكثر المواد الفعالة التي تعمل على تنظيف وتبييض البشرة وتعتبر من المواد الطبيعية التي لا غنى عنها في أي منزل، لذلك سنقدم لكم أفضل وأسهل الطرق لتحضير هذا النوع من الكريم، فمكوناته كلها ستجدها لديك في منزلك، كما أنه غير مكلف.

كريم القهوة والنشا للبشرة

إليك عزيزتي أفضل الطرق التي يمكنك جعل بشرتك ناصعة البياض بها فالقهوة والنشا من المواد التي تدخل في الكثير من الكريمات اللازمة للبشرة، وإليك طريقة كريم القهوة و النشا فيما يلي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من القهوة الداكنة.

وملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

وملعقة كبيرة من الزبادي.

كريم لتفتيح البشرة

أولا أحضري علبة كريم قديمة، وقومي بغسلها جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع القهوة في العلبة.

ثم أضيفي إليها نشا الذرة وقلبي جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع ماء الورد وامزجيهم.

الآن أضيفي الزبادي واخلطيهم، ثم ضعي الجلسرين.

بعد ذلك امزجي حتى يصبح لديك القوام مثل الكريم.

ثم خذي قطعة منه وضعيها على وجهك.

بعد ذلك افرديها بالتساوي.

ثم انتظري لمدة نصف ساعة، ثم قومي بفركها بيدك.

بعد ذلك اغسلي وجهك بماء فاتر.

كما يمكنك الاحتفاظ بالكريم في الثلاجة.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

فوائد القهوة والنشا للبشرة

تتميز هذه المواد بعدة فوائد منها ما يلي:

يعمل هذا الكريم على تفتيح البشرة.

يؤدي إلى بشرة ناعمة ورطبة.

يمنع تورم الجلد والأنسجة بالبشرة.

يعمل على التخلص من تجاعيد الوجه الناتجة عن الشيخوخة.

يمكنك وضعه على الجلد لشد الترهلات بعد عمليات إنقاص الوزن.

علاج الهالات السوداء حول العينين.

التخلص من المناطق الداكنة في البشرة وخاصةً المناطق الحساسة.

تعمل النشا على تنظيف البشرة وتخليص البشرة الدهنية من الدهون الغير لازمة بها.

للنشا دور فعال في عدم ظهور حب الشباب و تخلصك من البثور.

في نهاية الحديث فقد قمنا بعرض كريم القهوة والنشا للبشرة بأفضل طريقة ومكونات متوفرة لديك، كما قمنا بعرض بعض الفوائد للكريم، فيمكنك استخدامه للحصول على بشرة نقية، وتخلصي من كل مشاكل بشرتك بمواد بسيطة.