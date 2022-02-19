مظبوطة واقتصادية.. كفتة الدجاج بالطريقة التركية ستصبح وصفتك المفضلة وجددي سفرتك بأكلة تحفة

كفتة الدجاج بالطريقة التركية، فمن منا لا يعشق الوصفات التركية باختلاف انواعها، خاصة المتعلقة باللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والاكلات السريعة، لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة عمل الدجاج بالطريقة التركية، بمقادير مضبوطة تماما للحصول على نتيجة رائعة في المذاق والشكل أيضا. من ناحية أخرى بسعرات حرارية منخفضة وبأكثر من طريقة، حضري الكفتة التركية مثل مطاعم شاشلك التركية.

كفتة الدجاج بالطريقة التركية

فمعظم أفراد الاسرة يعشقون الكفتة على اختلاف أنواعها سواء كفتة اللحم أو كفتة الدجاج ويفضلها الكثير من محبي الوجبات السريعة، وفيما يلي نستعرض معكم المكونات والمقادير لكفتة دجاج تركية.

مقادير كفتة الدجاج

يتم تحضير المقادير التالية قبل البدء بالوصفة:

كيلو واحد من الدجاج المفروم.

ثمرة بصلة متوسطة كبيرة مبشورة ومتصفية جيدا.

ربطة بقدونس كاملة.

ملعقة كبيرة من السماق.

بودر شطة.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

عيش تورتيلا

للتزين:

شرائح بصل أحمر.

وشرائح طماطم.

شرائح خس.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل كفتة الدجاج التركية

أولا في طبق عميق يتم وضع كلا من الدجاج المفروم والبصل المفروم البقدونس السماق الشطة والملح والفلفل.

بعد ذلك يتم التقليب باليد جيدا، لتكوين عجينة متماسكة.

ثم يتم عمل اصابع أو كور حسب الرغبة.

بعد ذلك وفي طاسة بها قليل من الزيت يتم تشويح الكفتة على جميع الجهات، حتى اكتمال النضج.

ثم بعد ذلك يتم وضعها على عيش التوريتلا وعليه شرائح البصل والطماطم والخس والبقدونس. بالإضافة إلى ذلك صوص الزبادي، والذي نتعرف على طريقة عمله في الفقرة التالية.

طريقة عمل صوص الزبادي

يتم تحضير المكونات التالية:

كوب وربع من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الفريش.

فص ثوم واحد مفروم.

ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السماق.

ذرة ملح.

طريقه عمل صوص الزبادي بالثوم

في طبق عميق يتم وضع كلا من الزبادي وعليه عصير الليمون، مع التقليب المستمر لتتجانس المكونات جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة الثوم المفروم والملح وزيت الزيتون والسماق ويتم التقليب جيدا.

حتى الوصول إلى قوام الصوص ويقدم بعد ذلك بجانب كفتة الدجاج.

وللحصول على سعرات حرارية أقل يتم تسوية كفتة الدجاج بالطريقة التركية في الفرن، حيث يتم إحضار صينية فرن ويتم دهنها بقليل من الزيت ثم نرص أصابع الكفتة بها، وباستخدام الفرشاة يتم دهنها بالزيت ومن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة نصف ساعة حتى تحمر من جميع الجهات، وتقدم ساخنة مع سلطة خضراء وصوص الزبادي.