لبشرة منورة.. النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر وانسي الطرق التقليدية القديمة

النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر من بين أكثر الخلطات الطبيعية، والتي من خلالها من الممكن أن يكون هناك قضاء نهائي على الشعر من الجذور، حيث تعتبر تلك التركيبة من النشا مع مكون معجون الأسنان لهما الدور الأبرز في الحد من النمو المتزايد للشعر، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نقدم عرض مفصل عن أهم المكونات التي من الممكن أن تتواجد في تلك التركيبة المتميزة، والتي يكون من السهل على كل فتاة لديها مشكلة النمو الزائد للشعر أن تستخدم الخليط على أي جزء من أجزاء البشرة للقضاء التام على الشعر.

النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر

خليط من مكوني النشا مع معجون الأسنان لإزالة الشعر الزائد، من الممكن تطبيقه على الجلد، وهذا ما يعطي أفضل نتيجة للحماية من تواجد الكثير من عيوب الجلد والتي من أبرزها نمو الشعر الزائد، كما أن البشرة بعد التطبيق لتلك التركيبة تظهر أكثر نضارةً، ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل لعمل التركيبة ما يلي:

مكونات خليط النشا والمعجون النزيل للشعر

بالإمكان الاستعانة بالمكونات الآتية:

ملعقة من مكون معجون الأسنان.

وملعقة من مكون النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

القليل من بودرة التلك.

ملعقة من مكون ماء الورد.

وملعقة من أي نوع كريم مرطب.

طريقة التحضير للتركيبة:

أولا أحضري وعاء جاف نظيف.

بعد ذلك قومي بتذويب الفازلين مع المعجون فوق حمام مائي.

ثم اخلطي النشا مع المكونين السابقين. وبقية المكونات يتم خلطها.

بعد ذلك قومي بتطبيق جزء من الخليط على البشرة.

ثم قومي بغسل البشرة جيدًا بالماء الدافئ وقومي بتجفيفها.

ثم طبقي جزء الباقي من الخليط على البشرة.

بعد ذلك انتظري قرابة العشر دقائق.

ثم افركي الخليط من فوق البشرة ومعه يزال الشعر الزائد.

الخليط يُطبق عند الحاجة، ويحد من نمو الشعر.

النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر من أهم الوصفات التي تتوفر من الطبيعة، وقد تعرفنا على أهم مكونات تلك الخلطة الطبيعية الفعالة في الإزالة للشعر، والتي تعتبر من أقوى الوصفات التي لا تعد فقطك مزيلة للشعر، وإنما تعتبر خلطة مبيضة للجلد، كما أنها تمتلك الفعالية للقضاء التام على أي تصبغ لوني بالجلد.