مقرمشة وكرسبي.. طريقة عمل البطاطس المقلية في البيت زي المطاعم وأحلى

طريقة البطاطس المقلية المقرمشة، البطاطس المقلية من الآكلات التي لا يختلف عليها أحد سواء الكبار أو الصغار، فالجميع يفضلها لطعمها الرائع المميز وملمسها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، ويذهب الكثير خصيصا إلى المطاعم الكبرى التي تشتهر بتقديم أصابع البطاطس المقلية للحصول على المذاق المقرمش لها والذي يختلف عن التي تتم صنعها فى المنزل، ويتسائل الكثير عن السر وراء صنع البطاطس المقرمشة والهشة فى نفس الوقت التي تقدم فى المطاعم، لذلك سنتعرف على أهم أسرار تحضير البطاطس المقرمشة فى المنزل بطعمها الرائع والتوابل المميزة التي يتم تقديمها فى المطاعم الشهيرة.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

المكونات:

2 كيلو بطاطس.

2 كوب نشا.

بهارات بطاطس.

زيت للتحمير.

خلطة بهارات البطاطس.

4 ملاعق كبيرة ببريكا

2 ملاعق كبيرة من الكمون.

2 ملاعق كبيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة شطة.

2 ملاعق كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودر.

خطوات تحضير البطاطس المقلية المقرمشة

قشري حبات البطاطس وقومى بغسلها جيدا ثم قطعيها إلى أصابع متوسطة السمك.

احضري قدر على النار واملأ منتصفه بالماء وأضيفي ملعقة كبيرة من الملح وذوبيها فى الماء.

انتظري حتى غليان الماء ثم أضيفي أصابع البطاطس واتركيها على النار 5 دقائق فقط لتكون متوسطة السوى.

قومى بتصفية البطاطس من الماء تماما.

أضيفي مقدار النشا إلى الأصابع وهى ساخنة وامزجيه معا جيدا حتى يتم تغطية جميع أصابع البطاطس بالنشا.

احضري مقلاة عميقة بها زيت غزير وساخن تماما.

أضيفي أصابع البطاطس فى الزيت الساخن على نار متوسطة.

انتظري حتى يتم تسوية البطاطس جيدا وتلونها باللون الذهبي.

أضيفي أصابع البطاطس فى طبق به مناديل المطبخ ليتم التخلص من الزيت تماما.

ثم أضيفيها فى طبق التقديم وضعي عليها مقدار مناسب من البهارات حسب الرغبة وقدميها بجانب صوص الكاتشب المميز.

يمكنك بعد خطوة سلق البطاطس أن تقومي بوضعها فى أكياس الثلاجة وحفظها فى الفريزر لحين استخدامها.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة في البيت أحسن من المطاعم ولا داعي لشرائها بعد الآن، جربيها وأسعدي أطفالك.