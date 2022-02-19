وداعاً للمكياج هتعملي كريم النشا والكركديه السحري وهتفتحي بشرتك 3 درجات وهتوردي خدودك من أول أستخدام

النشا والكركدية لتبييض الوجه، الكركدية من الأعشاب الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد للجسم عند تناوله كمشروب ساخن أو بارد، كما له أيضًا الكثير من الفوائد للبشرة عند دخوله في الوصفات الطبيعية، فهو يساعد في تفتيح البشرة وشد التجاعيد بشكل رائع، وخاصتًا عند خلطه مع النشا ليعطي أفضل وصفة لتفتيح الوجه والآن سوف نتعرف من خلال السطور التالية، وكيفية تحضير الوصفة وتطبيقها على البشرة بكل سهولة.

النشا والكركدية لتبييض الوجه

طريقة عمل خلطة النشا والكركدية وكيفية تطبيقها على البشرة يمكنكم القيام بعمل خلطة النشا والكركدية بكل سهولة في المنزل وطريقة تطبيقة كالآتي:

المكونات

كوب من الماء.

كمية مناسبة بسيطة من عشب الكركدية.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي بعض أوراق الكركدية على المياه. ارفعي المكونات في وعاء مناسب على النار. اتركي الخليط حتى يغلي مع بعض ويتجانس على النار، ويتغير لونه إلى الأحمر. ارفعي الخليط من النار، وقومي بتصفية المياه من الكركدية. احضري النشا وقومي بإضافتها مع مياه الكركدية. قلبي المكونات سريعًا مع بعضها البعض، وقومي بإعادة المكونات على النار، وقلبي المكونات جيدًا حتى يتغير قوام الخليط حتى يصبح أكثر كثافة. اتركي الخليط حتى يهدأ تمامًا ويبرد. اغسلي وجهك جيدًا بالماء والغسول بشكل جيد حتى يصبح نظيفًا. وزعي الخليط على الوجه والرقبة، واتركيه حتى يجف لمدة نصف ساعة. يمكنك غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر. يفضل تكرار استخدام الماسك على البشرة لمدة يومين في الأسبوع الواحد لتحقيق أفضل النتائج.

فوائد استخدام ماسك النشا و الكركدية للبشرة

لهذه الوصفة الكثير من الفوائد التي تمنحها للبشرة ومن أهم هذه الفوائد مايلي: