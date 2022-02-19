بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الكريب في البيت بمقادير مظبوطة 100% كأنك في فرنسا

طريقة عمل الكريب في البيت، تعد من أفضل وأسهل الطرق الصحية التي تقوم بها ربات البيوت في المنزل، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل الكريب، يوجد هناك طريقة للكريب الحلو، وهناك طريقة أخرى لعمل الكريب الحادق، ويتغير حشو فطيرة الكريب الحلوة، عن حشوة فطيرة الكريب الحادقة، كما يعتبر الكريب من أشهر الفطائر الفرنسية، ومن ثم انتشرت في جميع بلدان العالم، وأصبح من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، لمعرفة أشهر الطرق تابعي معنا للنهاية.

طريقة عمل الكريب في البيت

يمكنك تناول الكريب كوجبة خفيفة سريعة للعشاء أو الإفطار، أو يمكن أكل الكريب الحلو كله كتحلية.

مقادير الكريب

مقدار كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخل.

وملعقة كبيرة من الزبدة.

عدد واحد بيضة.

ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من السكر.

ونصف ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

طريقة عمل الكريب في الطاسة

إحضار إناء نظيف ونضع فيه المكونات السائلة مثل البيض والخل والزبدة، بالإضافة إلى السكر والملح.

بعد ذلك نخفق جميع المكونات باستخدام المضرب اليدوي الكهربائي، حتى نحصل على عجينه فاتحة وذات قوام كريمي.

مع الاستمرار في الضرب يتم إضافة الماء تدريجيا.

بعد ذلك من الجهة الأخرى نضع المكونات الجافة مثل الدقيق، والبيكنج بودر، والنشا، نخلطهم جيدا، ثم نقوم بنخل جميع المكونات جيدا.

ثم إضافة المكونات الجافة السابقة إلى العجين، ونستمر في الخفق ببطيء، حتى نحصل على قوام مناسب خالي من التكتلات، ويكون العجين ذات قوام كريمي، يميل إلى السائل.

إذا كنت ترغبين بعجين ذات قوام جيد خالي من التكتلات تماماً، يمكنك تصفية الخليط للتخلص من أي تكتلات زائدة.

لابد أن نترك الخليط حتى يرتاح لمدة عشرة دقائق.

بعد ذلك يتم إحضار مقلاة من التيفال أو السيراميك، حتى لا تلتصق العجينة داخل المقلاة.

ثم نضع المقلاة على نار متوسطة، نسكب القليل من الخليط في المقلاة باستخدام المغرفة، ثم نوزعها على جميع أجزاء المقلاة حتى نحصل على فطيرة كاملة.

بعد مرور القليل من الوقت سوف تلاحظين نضج العجينة، يتم قلبها على الجهة الأخرى حتى نتأكد من استوائها جيدا ثم نخرجها ونغطيها بقطعة من القماش النظيف، حتى لا تجف في الهواء.

تكرار هذه الطريقة حتى تنتهي من الخليط بأكمله.

وفي نهاية المقال قدمنا الطرق الشائعة لطريقة عمل الكريب في البيت، للحصول على القوام المناسب يجب متابعة جميع الخطوات السابقة، وفي حين عمل كريب حلو يجب استخدام القليل جدا من الملح، والكثير من السكر.