طريقة إعداد محشي ورق العنب بدبس الرمان بحشوة لذيذة

إعداد ورق العنب بدبس الرمان، يعتبر المحشي من الأكلات المحببة لدي الكثير ومن الأطعمة المفضلة للجميع خاصة بفصل الشتاء حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة للإحساس بالدفئ.

إعداد ورق العنب بدبس الرمان

المحشي من أصول تركيه فهو أحد المقبلات التركية الرائعة، ويحشي بالأرز المبهر والخضراوات، وحشوة ورق العنب تختلف باختلاف البلاد.

كما تختلف أسمائه أيضا ففي سوريا يطلق عليه يبرق، أما بالعراق يسمي دولمة، وفي فلسطين ورق دوالي، وبمصر محشي.

سنتعرض لكم طريقة إعداد محشي ورق العنب على سبيل المثال:

خطوات إعداد محشي ورق العنب بدبس الرمان

المقادير



كوبان من الأزر المصري.

حبتين من الطماطم المقطعة إلي قطع صغيرة.

كوب من البقدونس المفروم.

معلقة صغيرة من الملح.

اربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع كيلو من ورق العنب المسلوق.

ثلاث ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

معلقة كبيرة من النعناع الناشف المطحون.

شرائح من الليمون.

قطع صغيرة من الثوم.

المرقة.

تحضير ورق العنب دبس الرمان

في وعاء عميق لعمل الخلطة نضع كل من الأرز والبقدونس والنعناع الناشف والطماطم والملح والفلفل الأسمر ويتم خلطهم جيدا.

نضع على الخليط السابق زيت الزيتون وعصير الليمون ثم نضيف عليهم دبس الرمان ثم نقوم بخلطهم جيدا حتي نحصل على خليط متجانس.

نحضر ورق العنب ونفرده ثم نضع فيه كمية قليلة من الخليط المجهز في وسط كل ورق ثم نبدأ بلفها علي شكل لرول مع إغلاق الأطراف جيدا.

نبدأ برص ورق العنب في حلة تيفال بترتيب ثم نبدأ نضع علي وجه ورق العنب شرائح من الليمون المقطع ونأتي بقطع من الثوم المقطع ونضعه مع شرائح الليمون.

ثم نبدأ بوضع المرقة حتي نغمر ورق العنب ونغطيه بالمرقة ثم نرفعه علي النار الهادئة ونضيف له معلقة من السمن البلدي لمدة ساعة كاملة حتي ينضج ورق العنب.

ويمكننا أيضا إعداد وتحضير كثير من الأكلات بدبس الرمان الذي يعطي طعم ولذة خاصة لكثير من الأطعمة.