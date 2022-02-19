نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي كيكة اليوسفي بأسهل طريقة وأقل مكونات في خطوة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة اليوسفي تعد من الأنواع المبتكرة واللذيذة لعمل الكيكة، ولها طعم ومذاق رائع ومتخلف وهي المفضلة في فصل الشتاء، بحيث توفي العناصر والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم للوقاية من نزلات البرد في الشتاء، تسعي دائماً حواء في تلبية رغبات أفراد العائلة من حيث توفير وتجهيز لهم كل ما يرغبون في تناوله وبين المحافظة على صحتهم من خلال إستخدام المكونات المغذية مثل كيكة البرتقال و كيكة اليوسفي.

من ناحية تعد لذيذة وشهية ويستمتع الجميع أثناء تناولها ومن ناحية أخري مغذية لتوفير فيتامين C بها المتواجد في البرتقال واليوم سوف نتناول طريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ وخطوات سريعة طريقة عمل كيكة اليوسفي.

مكونات كيكة اليوسفي اللذيذة:

تستطيع عمل كيكة اليوسفي الشهية من خلال المكونات البسيطة المتوفرة في كل مطبخ كما يلي:-

كوب ونصف دقيق.

ربع كوب نشأ.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 بيضات.

صفار بيضه.

ثلاث أرباع كوب سكر.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب لوز مبشور.

ربع كوب زيت.

كوب عصير يوسفي مصفى جيداً.

نصف ملعقة بشر حبة اليوسفي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة اليوسفي:

يمكنك عمل أشهي كيكة يوسفي بأسهل طريقة من خلال تتبع الخطوات الأتية:-

نقوم أولاً بخفق السكر مع البيض والفانيليا جيداً حتى يفتح اللون ويتحول القوام لقوام هش وعالي. يضاف الزبادي ويقلب بالمضرب اليدوي بهدوء حتى يمتزج مع المكونات معاً ويصبح الخليط متجانس. يخلط الدقيق مع النشأ والملح والبيكينج بودر وبشر اليوسفي. يضاف خليط الدقيق على البيض ويقلب بهدوء حتى يتجانس تماماً. يضاف الزيت وعصير اليوسفي ويقلب مع خليط الدقيق والبيض. يضاف اللوز ويقلب مع خليط الكيك. نقوم بسكب خليط الكيكة في صينية مدهونه بالزبدة ومرشوشة بالدقيق. وندخلها الفرن على الرف الأوسط ودرجة حرارة متوسطة حتي تنضج تماماً. وبعد أن تنضج الكيك تترك لتبرد تماماً وبعدها تغطى بصوص اليوسفي اللذيذ.

مكونات عمل صوص اليوسفي:

لعمل صوص اليوسفي لتزين الكيك يلزم توافر المكونات الأتية كما يلي:-

عصير يوسفي.

2 ملعقة سكر.

ملعقة فانيليا.

ملعقة صغيرة نشأ.

طريقة تحضير صوص اليوسفي:

تتبع الخطوات الأتية بالترتيب لكي تضمن نجاح صوص اليوسفي للإستمتاع بأشهى كيك يوسفي كما يلي :-

أولاً في وعاء نقوم بوضع عصير اليوسفي والسكر والفانيليا ونقلب حتي يذوب السكر تماماً. نقلب النشأ في ربع كوب ماء ونسكبها على عصير اليوسفي ونقلب. ونضعها على النار مع التقليب المستمر وبعدما نلاحظ أن الخليط أصبح ثقيل نطفئ النار ونسكبه على الكيك بعد أن يبرد تماماً.

فوائد اليوسفي للجسم:

خسارة الوزن.

من فوائد اليوسفي الصحية أنه يساعد على خسارة الوزن، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والمياه التي تساعد على الشعور بإمتلاء المعدة والشبع بالإضافة إلى كونه قليل بالسعرات الحرارية، مما يساعد في الحد من الرغبة في تناول الطعام. الوقاية من الإمساك وتعزيز عملية الهضم.

تناول الألياف الغذائية بشكل منتظم يساهم في تعزيز عملية الهضم والوقاية من الإمساك ومكافحته تنظيم ضغط الدم.

اليوسفي مفيد في المساعدة على خفض ضغط الدم، وذلك لكونه مصدر الوقاية من السرطان. خفض مستويات الكولسترول.

من فوائد اليوسفي الصحية أن محتواه غني بالألياف و يساعد في منع امتصاص الكولسترول السيئ في الجسم. لذالك يجب الإكثار من تناوله سوء بطريقة مباشرة أو بدخوله في الحلوى والماكولات للاستمتاع بكل هذه الفوائد.

مكونات كيكة الطاسة:

تعد كيكة الطاسة من أسهل أنواع الحلوى لكونها تنضج في بضع دقائق وبدون فرن ويتم تجهيزها أيضاً في خطوة واحدة ولا تستغرق وقت نهائي ولا في تجهيزها ولا في طهيها بالإضافة إلى مكوناتها متاحة ومتوفر في كل مطبخ كما يلي:-

كوب دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة بيكينج باودر.

ربع ملعقة ملح.

كوب حليب.

نصف ملعقة زبادي

ملعقة فانيليا.

2 معلقة زيت.

طريقة تحضير كيك الطاسة اللذيذة: