اقتصادي وسريع.. طريقة عمل لانشون الدجاج بمقادير مظبوطة 100% والطعم تحفة

طريقة عمل لانشون الدجاج، من أسهل الطرق، وهذه الوصفة يعشقها الكثير من الناس، تحبها الأطفال والكبار؛ بما أنه ضار علي الناس وتحدث الأطباء عن خطورة هذه الطريقة؛ ولكن هذا النوع من الفراخ يأكل عقول البشر بسبب طعمه المبالغ في جماله، وبذلك يمكن علي النساء بصنعه من المنزل بمنتهى السهولة ولا يجب بحرمان أطفالها من هذا الطعام؛ وهذه الطريقة لا تأخذ وقت أو مجهود، وهي تعتبر من الوجبات السريعة والخفيفة.

طريقة عمل لانشون الدجاج

تبحث العديد من النساء على افضل طرق لعمل اللانشون المنزلي بسهولة سيحبه الطفال و الكبار تستطيعي عمل اللانشون بالمنزل وتضمني نظافته وجودته فقط اتبعي الاتي.

المكونات

صدور فراخ ثلاث شرائح.

جبنة مثلثات نستون.

فلفل أسود.

كوب من الزيت.

أربعة بيضات كبيرة.

كوب من الدقيق.

معلقة من النشا.

ومعلقة بصل بودر.

معلقة من الملح.

نصف معلقة بابريكا.

معلقة ثوم.

معلقة ثوم بودر.

مكعب من مرقة الدجاج.

نصف معلقة زنجبيل.

طريقة عمل لانشون الفراخ

نقوم بفرم صدور الفراخ ونركنها.

بعد ذلك خلط أربعة بيضات كبيرة مع مكعب مرقة الدجاج مع البهارات.

ثم إضافة الفراخ المفرومة إلى الخليط مع التقليب جيداَ.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق ومعلقة من النشا مع التقليب المستمر.

ثم يتم إضافة الزيت بالتدريج أثناء تقليب الخليط.

بعد ذلك نستمر في التقليب حتى يصبح الخليط ناعم في هذا الوقت فسنتوقف عن التقليب.

ثم نقوم بتحضير ورق الأسترتش.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط علي ورق الأسترتش ونلفه جيداَ.

ثم نلفه مرة ثانية بالأسترتش.

وفي نهاية الخليط نلفه بورق فويل.

بعد ذلك نقوم بإضافة وعاء به ماء ساخنة جداَ، يوجد بها ملح وورق لورا وحبهان.

يوجد بها ملح وورق لورا وحبهان. ثم نقوم بإضافة الخليط في الماء الساخنة، ونغطى الوعاء جيداَ.

ونغطى الوعاء جيداَ. بعد ذلك نترك الخليط لمدة ساعة ونصف.

كلما قلت المياه نقوم بإضافة مياه أكثر.

بعد ذلك نقوم بإزالة الخليط من الماء المغلي.

ثم نقوم ب بإزالة ورق الفويل.

وبعد نصف ساعة نقوم بإزالة الأسترتش.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللانشون في الثلاجة لمدة ساعتان ونصف قبل التقطيع.

وهنا يكون اللانشون جاهزاَ.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل لانشون الدجاج، وتحدثنا عن أضرار اللانشون ومميزات اللانشون، وتحدثنا عن المكونات وطريقة التحضير؛ وتحدثنا عن حديث الأطباء عن خطورة اللانشون علي الأطفال والكبار؛ وتحدثنا عن أن تقوم النساء بعمل اللانشون من البيت ليتمكنوا من نظافته وتطمئن من عمله؛ وتحدثنا عن الكثير من عشاق اللانشون وأن اللانشون يسيطر علي عقول الكثير من الناس.