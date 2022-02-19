سر نجاح السويسرول.. كيك سويسرول بالتفصيل بكل التكات السحرية أحلى من الجاهز

يعد كيك سويسرول من أبرز وصفات الكيك التي يعود أصلها للمطبخ الأمريكي كما أنه يختلف عن الكيك العادي باختلاف أنواعه، حيث يتميز بطبقته الرفيعة والتي بعد الانتهاء من خبزها يتم حشوها بأنواع مختلفة من الكريمات أو الفواكه أو الآيس كريم، انتشر السويسرول في الكثير من بلدان العالم ويمكن عمله بمنتهى السهولة وإمكانيات اقتصادية جدا فهو لا يحتاج للكثير من المكونات.

كيك سويسرول

هناك أكثر من نوع من أنواع الكيك الملفوف سويسرول منها كيكة سويسرول المربى والذي يفضله الكثير من الأطفال يمكن تحضيرها بمنتهى السهولة كما يلي:

المكونات

أربعة بيضات حجم كبير.

كوب إلا ربع دقيق متعدد الاستخدام.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب واحد سكر ناعم الحبيبات.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

¼ كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

أسهل طريقة لعمل السويسرول

في وعاء نظيف يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر والنشا ومن ثم تركه جانبا.

في الخلاط الكهربائي يتم خلط كل من السكر والبيض على سرعة عالية لمدة عشر دقائق أو حتى يصبح الخليط متماسك ولونه فاتح.

يضاف على الخليط الفانيليا وبشر البرتقال مع الاستمرار في الخفق.

إضافة خليط الدقيق والنشا والبيكنج بودر بشكل تدريجي على البيض والسكر وخلطه بحركة خفيفة من أسفل لأعلى حتى يمتلئ الخليط جيدا.

إضافة الماء مع ضرورة الاستمرار في الخلط حتى تجانس المكونات معا مع الأخذ في الاعتبار أن الخفق السريع يفقد الخليط ارتفاعه.

إدخال الصينية في فرن بدرجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق حتى يصبح لونها ذهبي.

إخراج الكيك من الفرن ولفها باستخدام ورق الزبدة وهي ساخنة ومن ثم يترك الرول حتى يبرد تماما للبدء في الحشو.

سر نجاح السويسرول

في الخلاط الكهربائي يتم وضع الكريمة السائلة وضربها على سرعة عالية حتى يتضاعف حجمها وتصبح أكثر سمكا.

يتم فرد الكيك مرة أخرى بعد أن تبرد تماما ومن ثم إزالة ورق الزبدة من عليها.

توزع المربى والكريمة على سطح الكيك ومن ثم لفها رول مع ضرورة المحافظة على عدم خروج المربى أو الكريمة للخارج.

توضع الكيكة في الثلاجة حتى تبرد تماما وتتماسك ثم يقطع.

وبذلك نكون انتهينا من الحديث عن كيك سويسرول اللذيذ والشهي بعد أن تعرفنا على طريقة عمل والتي تعد من أسهل أنواع الكيك التي يمكن القيام بها دون أي مجهود، كما أنها تتميز بخفتها لذا يحبها الكبار والصغار علاوة على ذلك فهي اقتصادية جدا.