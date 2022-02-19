كيك الطاسة السريعة الهشة غرقانة بصوص الشكولاتة

تعد الكيكة من الحلويات التي تقدم في جميع المناسبات السعيدة مثل الأعراس وأعياد الميلاد ومناسبة النجاح أيضا، والكيكة لها نكهات عديدة وكثيرة منها بالشكولاتة وكيكة بالفرولة وكيك بالبرتقال وكيك الفانيليا، فاليوم سنعرض عليكم طريقة عمل كيكة الطاسة السريعة الهشة يتم تحضيرها في عشرة دقائق.

والتي يميز هذه الكيكة بأنها لا يتم عملها في الفرن بل يتم عملها وتحضرها على البوتاجاز في الطاسة، وسوف نعرض عليكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل كيكة الطاسة بجميع أنواعها بالمقادير المظبوطة وطريقة التحضير بالخطوات لضمان نجاح عملها مئة في المئة.

مقادير كيكة الطاسة بالشكولاتة:

100 جرام من الزبدة السايلة.

ربع كوب كبير من اللبن الدسم.

ربع كوب دقيق أبيض مخصص بالحلويات.

عدد 1 بيضة متوسطة.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير كيكة الطاسة بالكاكاو:

بالأول يتم نخل الدقيق مع البيكينج بودر والكاكاو سويا، للتخلص من الشوائب. الخطوة التالية تحضير مقلاه مانعة الألتصاق وضعي بها الزبدة وقومي بتسيحها على النار. بعدها قومي بوضع الحليب مع البيض والفانيليا وقلبيهم جيدا حتى تمتزج. بعد ذلك ضعي المكونات السائلة السابقة على الدقيق بالكاكاو والبيكينج بودر، ثم اخفيهم بالمضرب السلك سويا. ضعي خليط الكيك في الطاسة على نار هادئة حتى يتم النضج تماما بعد عشرة دقائق.

مقادير كيكه الطاسة بالبرتقال:

ربع كوب من الزبدة.

ربع كوب من عصير البرتقال الطازج.

ربع كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقه تحضير كيكة البرتقال في الطاسة: