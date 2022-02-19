تعرفي على طريقة تحضير شوكولاته باونتي بمكونات بسيطة من المنزل

يشتهي العديد من الأشخاص الذين يفصلون الحلوى جميع الحلويات التي تصنع من الشيكولاتة وجوز الهند، حيث تعتبر شيكولاتة الباونتي من أشهر تلك الحلوى المفضلة لدى البعض، يتم تصنيعها وتجهيزها في الخارج وتباع في الدول العربية، برغم هذا تفضل بعض سيدات المنزل صنعها في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة والغير معقدة، كما تأتي شيكولاتة باونتي من مطبخ الحلويات الغربي، تتكون الشيكولاتة من طبقات مكونة من جوز الهند اللذيذ وطبقات من الشيكولاتة البني، وتعد طريقة تحضيرها من أسهل طرق تحضير الحلويات، لهذا تبحث سيدة المنزل عن وصفة سهلة وبمكونات بسيطة لعملها في المنزل، ومن خلال سطور المقال القادمة نوفر طريقة بسيطة لعمل شيكولاتة باونتي.

مكونات شوكولاتة باونتي

تتميز شوكولاتة الباونتي بسهولة تحضيرها داخل المنزل وبساطة مكوناتها، حيث تأتي مكوناتها كما يلي:-

١ كوب من مسحوق جوز الهند الناعم جيد النوع.

١ علبة حليب محلى مكثف النوع الذي تفضليه.

500 جرام من الشيكولاته الخام.

١ ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير شوكولاته باونتي

نوفر من خلال المقال طريقة سهلة وسريعة لعمل شيكولاته الباونتي ببعض من المكونات المتوفرة في المنزل بشكل دائم، وتأتي طريقة عمل شيكولاته باونتي كما يلي:-