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عمر شويل - جدة وجبة سخنة وسريعة تحضير الكبسة السعودي بالدجاج بأشهى طعم مميز بالمنزل - ثقفني
قد تكون فكرة رائعة لعشاء مميز على الطريقة العربية، حيث أن الدجاج المشوي المتبل والأرز اللذيذ يجعل هو الخيار الأمثل لأي مناسبة خاصة، وقم بطهي الطعام للأصدقاء والعائلة حتى يسعدوا بوجبة لذيذة ومميزة وسنقدم لكم الوصفة بالتفصيل بكافة المكونات المطلوبة والخلطة حتى تستطيعي تحضيرها مثل المحلات، حيث تعد الكبسة السعودية بالدجاج من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص المحبين للمأكولات الدسمة والتي اشتهرت بشكل كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إذا كنت سيدتي تريدين عمل هذه الوصفة في منزلك عليك متابعة السطور الآتية وتنفيذها بدقة شديدة تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
مكونات عمل كبسة دجاج
- ربع ملعقة من الفلفل الأبيض المطحون.
- ملعقة من الزعفران.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الليمون المطحون.
- ثلاث معالق من الزبدة أو الزيت.
- عدد ثلاث حبات من البصل.
- ملعقة كبيرة الزنجبيل.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 1 فلفل أخضر حار.
- 6 فصوص ثوم.
- 4 حبات هيل.
- عود قرفة.
- ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم .
- رشة جوزة الطيب.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.
- 1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة.
- ثلاث حبات من الجزر المقطع شرائح.
- 3 حبات طماطم مقطعة.
- مكعبين مرقة دجاج.
- دجاجة كاملة مقطعة إلى 6 قطع.
- 3 أكواب أرز بسمتي.
- 1/4 كوب زبيب.
- ماء.
- ملح.
- زبيب للتزيين.
- لوز مقشر للتزيين.
خطوات عمل الكبسة السعودية بالدجاج في المنزل
- قومي بوضع مكونات خليط بهارات الكبسة ومسحوق الليمون في وعاء.
- قومي بوضع القليل من الزيت وسخنيهم في وعاء وضعي فيه قطع البصل ومعلقة الزنجبيل.
- ثم قومي بوضعهم لمدة 2-3 دقائق أو حتى يتحول لون البصل إلى اللون البني الذهبي ونضع أوراق الغار والقرنفل وحبات الهال وعود القرفة تقلى لمدة دقيقة.
- بعد ذلك قومي بوضع جوزة الطيب المطحونة والفلفل الأسود المطحون والكمون المطحون والكزبرة المطحونة وتوابل الكبسة الموسم مع الملح على صلصة الطماطم.
- قلى البهارات لمدة دقيقة ثم يضاف الجزر والطماطم المقطعة ويقلب، ويطهى لمدة دقيقتين.
- نضيف مكعبات الدجاج مع التقليب من حين لآخر، لمدة 30 دقيقة ثم ترفع قطع الدجاج من المقلاة.
- قومي بوضع الأرز والزبيب وعليهم 4 أكواب من الماء مع الملح اجعليه يغلي خففي الحرارة، غطيها بشكل جيد واتركيها على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة.
- قومي بعمل الأرز عن طريق وضع الأرز في وعاء على النار وعليه ٣ أكواب من المياه الدافئة وملعقة ملح لمدة ربع ساعة واغلقي عليه وحضري الكبسة وبالهناء والشفاء.
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