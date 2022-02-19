تتبيلة الكبدة الاسكندراني بالضبط مثل المحلات الشعبية الشهيرة.. لن تتوقفوا عن الأكل حتى نفاذ الكمية

تتبيلة الكبدة الاسكندراني بالضبط مثل المحلات الشعبية، الكبدة الاسكندراني من الأطعمة المشهورة في مدينة الإسكندرية، نظرًا لطعمها اللذيذ والشهي، والتتبيلة التي تضاف إليها أثناء طهيها، كما أن هناك العديد من المطاعم الخاصة فقط بتحضير الكبدة الاسكندراني، منها مطعم الفلاح في محطة الرمل من أشهر المطاعم الخاصة بالكبدة، يقبل عليه الكثيرون في جميع الأوقات، فنقدم لكي سيدتي طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني.

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طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

نقدم لكي اليوم طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المطاعم وأحلى، وسر الطعم الرائع الذي يجعل الكثير يقبلون عليها، فقط اتبعي الخطوات الآتية واعملي أحلى طبق كبدة، وتقدم في العيش الفينو بجانب المخلل والشيبسي والطحينة.

المقادير المطلوبة

½ كيلو من الكبدة البلدي.

1 رأس ثوم.

1 قرن فلفل أخضر حار.

2 قرن فلفل كوبي أخضر.

5 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة من الملح.

1 حبة ليمون.

طريقة تحضير الكبدة: