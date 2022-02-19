نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة الكبدة الاسكندراني بالضبط مثل المحلات الشعبية الشهيرة.. لن تتوقفوا عن الأكل حتى نفاذ الكمية في المقال التالي
تتبيلة الكبدة الاسكندراني بالضبط مثل المحلات الشعبية، الكبدة الاسكندراني من الأطعمة المشهورة في مدينة الإسكندرية، نظرًا لطعمها اللذيذ والشهي، والتتبيلة التي تضاف إليها أثناء طهيها، كما أن هناك العديد من المطاعم الخاصة فقط بتحضير الكبدة الاسكندراني، منها مطعم الفلاح في محطة الرمل من أشهر المطاعم الخاصة بالكبدة، يقبل عليه الكثيرون في جميع الأوقات، فنقدم لكي سيدتي طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني.
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طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني
نقدم لكي اليوم طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المطاعم وأحلى، وسر الطعم الرائع الذي يجعل الكثير يقبلون عليها، فقط اتبعي الخطوات الآتية واعملي أحلى طبق كبدة، وتقدم في العيش الفينو بجانب المخلل والشيبسي والطحينة.
المقادير المطلوبة
- ½ كيلو من الكبدة البلدي.
- 1 رأس ثوم.
- 1 قرن فلفل أخضر حار.
- 2 قرن فلفل كوبي أخضر.
- 5 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة من الملح.
- 1 حبة ليمون.
طريقة تحضير الكبدة:
- في البداية لا بد أن تقومي بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة ويفضل شرائها مقطعة من الجزار.
- وفيما بعد قومي بفرم الثوم وضيفي إليه الكزبرة والملح والفلفل الأسود وقلبيهم سويًا.
- قومي بتقطيع الفلفل الحار والفلفل الكوبي إلى قطع صغيرة ثم امزجيه مع الثوم جيدًا.
- احضري بولة وضعي بها الكبدة وضيفي إليها تتبيلة الثوم والفلفل وقومي بمزج جميع المكونات مع بعضها.
- اتركي التتبيلة في الكبدة لمدة 15 دقيقة، ثم احضري مقلاة وارفعيها على نار متوسطة.
- ولا بد أن تضعي الزيت حتى يسخن ثم ضعي الكبدة واتركيها لمدة دقيقتين بدون تقليب.
قومي بتقليب الكبدة واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنضج تمامًا.
- كما أنه يمكن إضافة الليمون أثناء طهي الكبدة حسب الرغبة أو يقدم مع الكبدة.
- والخطوة الأخيرة هي أن احضري العيش الفينو وقومي بتوزيع الكبدة في السندوتشات وبجانبها حبات الليمون.
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