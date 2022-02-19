طريقة عمل الكوكيز المنزلية بالنكهات المختلفة اللذيذة.. المخبوزات الأفضل للإفطار والعشاء

طريقة عمل الكوكيز المنزلية بالنكهات المختلفة اللذيذة، يعتبر الكوكيز من أفضل الحلويات التي يحبها ويقبل عليها الأطفال، ويتم شرائها باستمرار من المحلات والمخابز لطعمها الرائع واللذيذ، كما أن الكبار يقبلون عليها ويمكن تقديمها للضيوف مع كوب من الشاي أو القهوة، وتبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الكوكيز في المنزل وبنفس طعم المخابز، وهذا ما سنقدمه لكي عزيزتي بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في مطبخك.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة البيتي في ساعة واحدة والتزيين حسب ذوقك

طريقة عمل الكوكيز

يتم تحضير الكوكيز إما سادة أو بالشوكولاتة كما يحب ويفضل أطفالك، ويتم تحضير الصنفين بنفس الطريقة مع وضع الكاكاو الخام عند تحضير كوكيز الشوكولاتة.

المقادير المطلوبة

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.

1 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

¾ كوب من السكر البني.

2 كوب من حبيبات الشوكولاتة.

2 حبة من البيض.

رشة من الملح.

2 ملعقة صغيرة فانيليا يفضل سائلة.

1 ملعقة صغيرة من البكينج صودا.

طريقة تحضير الكوكيز: