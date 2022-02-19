نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير العيش الكيزر المنزلي.. مقادير العجينة الصحيحة للساندويتشات الشهية البيتي في المقال التالي
طريقة تحضير العيش الكيزر المنزلي، يعتبر العيش الكيزر نوع من أنواع المخبوزات الشهية جدا التي تتميز بشكلها الدائري المنتفخ مع وجود حبات السمسم عليها وتسعى ربات المنازل إلى التعرف على طريقة عمله في المنزل لذلك سوف نقوم بتحضيره لكم من خلال هذا المقال.
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مكونات عمل العيش الكيزر
يمكن لربات المنازل أن تقوم بعمل الكيزر في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وبذلك تستطيع الاستغناء عن شرائه من الأفران الخاصة بالمخبوزات ويتوافر لديها بكميات كبيرة ونوضح المكونات اللازمة لعملة من خلال النقاط التالية.
- ٣ كوب دقيق.
- حوالي كوب ماء.
- حوالي ربع كوب حليب.
- حوالي ٢ بيضة.
- ٢ ملعقة كبيرة سكر أبيض.
- ٢ ملعقة كبيرة زبدة.
- ٢ ملعقة خميرة بيرة كبيرة.
- رشة ملح.
- ربع كوب سمسم.
طريقة تحضير العيش الكيزر
حيث أنه بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الكيزر سوف نقوم بتحضيره، حيث كل ما علينا هو:
- إحضار وعاء كبير ونضع به قليل من الماء مع السكر والخميرة ونقوم بتذويبهم لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر بعض الفقاعات، ضع بعد ذلك الملح مع الدقيق والبيضة والزبدة ونقلب المكونات بواسطة اليد حتى تتجانس المكونات ونقوم بالعجن مع وضع باقي كمية الماء تدريجيا بعد تمام العجن يجب أن نحصل على عجينة متماسكة وطرية، نترك العجينة جانبا حتى ترتاح وتختمر، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها على هيئة دوائر ونقوم بوضعه في صينية بها ورق زبدة ونخفق بيضة جيدا وندهن بها الكيزر ونضع عليها السمسم ونقوم بوضعه في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة وعند تمام النضج، نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد ونقوم بتقديمه في صورة سندوتشات بالجبن، باللانشون، المربى لجميع أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.
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