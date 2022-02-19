طريقة تحضير العيش الكيزر المنزلي.. مقادير العجينة الصحيحة للساندويتشات الشهية البيتي

طريقة تحضير العيش الكيزر المنزلي، يعتبر العيش الكيزر نوع من أنواع المخبوزات الشهية جدا التي تتميز بشكلها الدائري المنتفخ مع وجود حبات السمسم عليها وتسعى ربات المنازل إلى التعرف على طريقة عمله في المنزل لذلك سوف نقوم بتحضيره لكم من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل العيش الكيزر

يمكن لربات المنازل أن تقوم بعمل الكيزر في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وبذلك تستطيع الاستغناء عن شرائه من الأفران الخاصة بالمخبوزات ويتوافر لديها بكميات كبيرة ونوضح المكونات اللازمة لعملة من خلال النقاط التالية.

٣ كوب دقيق.

حوالي كوب ماء.

حوالي ربع كوب حليب.

حوالي ٢ بيضة.

٢ ملعقة كبيرة سكر أبيض.

٢ ملعقة كبيرة زبدة.

٢ ملعقة خميرة بيرة كبيرة.

رشة ملح.

ربع كوب سمسم.

طريقة تحضير العيش الكيزر

حيث أنه بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الكيزر سوف نقوم بتحضيره، حيث كل ما علينا هو: