نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي الريفي في البيت.. طريقة جدتي التي لم تخيب مرة في المقال التالي
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي، الفطير المشلتت بتاع ستي من الأكلات المشهورة في الريف المصري، يقدم في وجبة الغذاء مع المش الفلاحي والعسل الأسود، طريقة تحضيره بسيطة وسهلة، ويتميز بطعمه الرائع واللذيذ، وأصبح يحضر في المخابز ويباع في المحلات، إلا أنه ليس بنفس طعم الفطير الفلاحي، فنقدم لكي اليوم طريقة عمل الفطير المشلتت وبطعم أحلى من المخابز.
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طريقة عمل الفطير المشلتت
نقدم لكي الفطير المشلتت الهش والمورق والخفيف، مكونات الفطير متوفرة في مطبخك، وطريقة تحضيره ومكونات بسيطة، وهي كالآتي:
المقادير المطلوبة
- 1 كيلو من الدقيق.
- 2 كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن.
- 1 كوب من السمن البلدي أو الزبدة البلدي السائحة.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير الفطير المشلتت بتاع ستي:
- احضري بولة عميقة وضعي بها كلًا من الدقيق ورشة الملح وقلبيهم.
- ضيفي الماء الدافئ بالتدريج إلى الدقيق مع العجن واستمري في العجن حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
اتركي العجينة في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- قومي بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم قومي بفردها على سطح رخامة المطبخ.
- ضيفي السمن إلى الفطير بالكامل، يفضل عدم استخدام الزيت عند تحضير الفطير حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
- قومي بتطبيق العجينة على شكل ظرف مع وضع السمن على كل طبقة تقومين بتطبيقها.
- احضري صينية مدهونة بالزيت وضعي بداخل أول قطعة من الفطير ثم قومي بفردها داخل الصينية على أن تكون الصينية كبيرة في المقاس.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 ثم قومي بإدخال الصينية الفرن حتى يصبح لون الفطيرة ذهبي من أعلى الفطيرة وأسفلها.
- كرري الخطوة السابقة مع باقي كرات الفطير حتى يصبح جاهزًا.
- قدميه إلى أسرتك مع الجبن القديمة والعسل الأسود مع الطحينة وبالهنا والشفا.
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