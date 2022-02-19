طريقة عمل بسكويت جوز الهند المقرمش.. وصفة سهلة وممتازة لبسكوت بقيمة غذائية عالية

طريقة عمل بسكويت جوز الهند المقرمش، من أشهي الحلويات التي يمكن أن يتناولها الفرد بسكويت جوز الهند، وذات قيمة غذائية مفيدة وذلك لاحتواها على جوز الهند، حيث يعتبر جوز الهند غني بالعديد من الفوائد منها أنه يساعد على إنقاص الوزن ومضاد للفطريات الضارة بالجسم، ويمد الجسم بالطاقة وغيرها من الفوائد ، كما يمكن تناول بسكويت جوز الهند في الصباح مع كوب لذيذ من الشاي وذلك لمذاقة الجميل وإليكم وصفة سهلة ومضمونة لعمل بسكويت جوز الهند في المنزل.

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مكونات وصفة بسكويت جوز الهند

تعتبر مكونات وصفة جوز الهند سهلة ومتوفرة في كل منزل بأقل التكاليف والمكونات كالاتي.

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من السكر الأبيض المطحون.

عدد ٢ بيضة دجاج.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من جوز الهند المفروم .

ملعقتان من الحليب.

كوب كبير من الزبدة.

وصفة بسكويت جوز الهند

يعتبر بسكويت جوز الهند من أشهي أنواع البسكويت والذي يحبه أطفالنا فبعدما تعرفنا على المكونات التي تحتاجيها سيدتي في المنزل لعمل بسكويت جوز الهند إليك سيدتي طريقة التحضير.