طريقة تحضير أصابع زينب اللبنانية ( المعكرون ) بمذاق حلو ورائع

طريقة تحضير أصابع زينب اللبنانية بمجموعة من الخطوات المعتادة التي نقوم بعملها في معظم الأنواع ولكن تختلف في بعض المكونات، وهي من أكثر الطرق التي يقبل على تناولها الكثير بسبب بمذاقها الرائع الذي يتميز بنكهة مميزه، حيث تقدم مع الشاي أو العصائر ويمكن إعدادها بالفانيليا أو بجوز الهند أو باليانسون وأنواع أخري كثيرة، والآن سوف نقوم بوضع خطوات عمل بسيطة مفصلة لإعداد وتحضير أصابع زينب اللبنانية ومكونات عملها المتوفرة بكثرة في جميع الأماكن من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل أصابع زينب اللبنانية

تعتبر مكونات عمل أصابع زينب اللبنانية من أكثر المكونات المتوفرة في جميع الأسواق فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نصف كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السميد.

زيت للقلي.

¾ كوب من مغلى اليانسون.

شربات.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذه الأصابع من الطرق البسيطة والمفضلة لدى الجميع والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسميد ورشة الملح ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف ربع كوب الزيت ومغلى اليانسون ونعجن المكونات مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح. بعد ذلك نفرد العجينة على شكل دوائر صغيرة الحجم ونضغط عليها برفق على مصفاة حتى تأخذ الشكل. ثم نضع إناء عميق به كمية من الزيت على النار ونقلي بها الأصابع ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الزيت ونصفيها ثم نضعها في الشربات ونقدمها بالف هنا وشفا.

طريقة عمل صوابع زينب بالفانيليا

تحتوي صوابع زينب بالفانيليا على عدة مكونات بسيطة تمكنك من إعدادها لأطفالك أو العائلة دون تردد وهي:

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع كوب من بودرة جوز الهند.

الطريقة