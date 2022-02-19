طريقة عمل النوتيلا.. وصفة عبقرية مجربة لعمل معجون النوتيلا بالشوكولاتة والبندق في البيت

طريقة عمل النوتيلا، لقد اشتهرت حلوة النوتيلا بين الحلويات كثيرا وأصبحت من أكثر الحلويات التي يقبل الكثير من الأفراد علي شراءها حيث يحبها الأطفال والكبار أيضا وحلوة النوتيلا هي عبارة عن شكولاتة سائلة تحتوي علي البندق والكاكاو والتي تعود إلي أصول إيطالية كما أنها تدخل في صناعة الكثير من الحلويات والتي تجعل لها مازقا لذيذا حيث تدخل في كثير من أنواع الكيكة مثل كيكة النوتيلا كما تدخل أيضا في تحضير بعض المشروبات الساخنة مثل الهوت شوكليت ولكن يصعب شرائها علي كثير من الأفراد فأليكم طرق سهلة وموفرة لعمل النوتيلا في المنزل.

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مكونات وصفة عمل النوتيلا بالبندق في المنزل

يعتقد الكثير من الأفراد أن أعداد وصفة النوتيلا بالبندق في المنزل مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت والجهد والأن إليكي وصفة النوتيلا بالبندق بمكونات سهلة وموفرة.

نصف كيلو من الشكولاتة بالحليب.

كوب ونصف من البندق نقوم بتحميصه وتقشيره.

ملعقتان من زيت الطعام ويفضل أن يكون زيت نباتي.

ثلاثة ملاعق من السكر الأبيض المطحون.

ملعقة واحدة من الكاكاو المحلي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير النوتيلا بالبندق في المنزل

وبعدما تعرفنا على أهم المكونات لتحضير الوصفة إليك طريقة التحضير بأقل وقت وجهد وبتكاليف بسيطة.