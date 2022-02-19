نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الطعمية العصافيري المصرية.. وصفة العجينة مثل المحلات المصرية الأشهر في المقال التالي
سر الطعمية العصافيري المصرية، الطعمية من الأكلات الشعبية التي يحبها العديد من الشعب المصري وخصوصاً في وجبة الإفطار فهي لها نكهة مميزة ولذيذة، لا يمكن تحضير الإفطار بدون إعداد طبق من الطعمية وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها خلال اليوم، وهناك العديد من النساء تبحث عن طريقة عمل الطعمية في المنزل حتى تكون طريقة صحية أكثر من المطاعم وتكون بنفس الطعم، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل الطعمية في المنزل وبأسرار عملها في المطاعم.
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مكونات وصفة عمل الطعمية في المنزل
هناك العديد من الطرق لعمل الطعمية في المنزل وبنفس لذة إعدادها في المطاعم بمكونات بسيطة متواجدة في كل منزل وتتمثل مكونان طريقة عمل الطعمية بالمنزل كالاتي.
- ربع كيلو من الفول المدشوش.
- ربطة كبيرة كرات.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- نصف ملعقة كمون.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.
- ٢ فصوص ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- ملعقة ونصف ملح.
- كوب من الماء.
طريقة تحضير الطعمية في المنزل مثل المطاعم
- أولاً نقوم بنقع الفول المدشوش ثم نغسل الفول ونضعه في وعاء ونضع عليه الماء ونتركه منقوع في الماء لمدة ٥ ساعات.
- ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الفول من الماء ونضعه في الكبة أو الخلاط الكهربائي، ثم نضع عليه الكمون والبيكربونات الصوديوم والملح والبصل والثوم والكزبرة ونضربهم جيداً حتى تتجانس كافة المكونات جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في أكياس ونضعها في الفريزر، وعندما نريد استخدامها نخرجها ونضربها جيداً، ثم نحضر طاسة القلية ونرفعها على نار متوسطة، ثم نقوم بتحمير الطعمية في كمية زيت مناسبة ثم نخرجها ونقوم بتصفيتها من الزيت وبالهناء والشفاء.
- لتحضير عجة الطعمية عليك بوضع عدد بيضة أو بيضتان على العجينة ونضع فلفل أسود ونقلبها جيداً ثم نحمرها في المقلاة.
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