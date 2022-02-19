أفضل طريقة لعمل خلية النحل الهشه بعجينة طرية مثل القطن تماماً

طريقة عمل خلية النحل الهشة، تعد خلية النحل الهشة من أحد المعجنات المعروفة في معظم البلاد العربية والغربية والمميزة التي تتمتع بالمذاق المفضل والشهي، من الممكن تقديمها في كثير من المناسبات والأعياد المختلفة، يفضلها الكبار والشغار نظراً لطعمها اللذيذ مما يجعل الأمهات يبحث عن أسهل الطرق لتحضيرها في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل خلية النحل الهشة بالمنزل بالخطوات البسيطة فتابعونا.

طريقة عمل خلية النحل الهشه

المكونات

عدد ٣ ملاعق من اللبن البودرة.

مقدار عدد ٢ ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار عدد ٤ أكواب من الدقيق المنخول.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

حوالي نصف كوب من زيت الذرة.

جبن للحشو كريمي أو مكعبات.

مكونات التغليف

رشه من الفانيليا.

رشه من حبة البركة والسمسم.

عدد ٢ بيضة مخفوقة.

شربات (قطر).

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء مناسب ويوضع به كلاً من اللبن البودرة والخميرة والسكر وزيت الذرة.

يتم تقليب جميع المكونات جيداً ويضاف إليها الماء الدافئ ونقوم بالعجن جيداً إلى أن نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.

نقوم بتغطية العجين بقطعة من النايلون وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً حتى يزيد حجمها وتتضاعف.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة على هيئة كرات دائرية صغيرة الحجم ونحشي بداخلها الجبن.

نقوم برص الكرات في صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزيت أو مبطنة بورق زبدة على هيئة دائرية ومتلاصقة لتكتسب هيئة خلية نحل.

بعد ذلك نقوم بوضع البيض والفانيليا على سطح خلية النحل التي قمنا بتحضيرها مع رش قليل من السمسم وحبة البركة

نقوم بتغطية الصينية وتركها لمدة ٣٠ دقيقة تقريباً إلى أن تخمر وترتاح.

بعد ذلك يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن ٢٢٠درجة مئوية.

توضع الصينية في الفرن وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي وتحمر من الأعلى والأسفل

يتم إخراج الصينية من الفرن ويوضع الشربات فوقها مباشرة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل خلية النحل الهشة بالمنزل بكل سهولة ويسر ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.