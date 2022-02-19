طريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت المقلي والمسلوق بأسهل الطرق

يعد الباذنجان المخلل من ألذ أنواع المقبلات حيث أنه يقوم بفتح الشهية ويحبه الصغار والكبار فهو له طعم مميز ويمكن عمله بإحدى الطريقتين المقلي والمسلوق وذلك حسب ما يناسب كل ذوق على حدى، فكلا الطريقتين متشابهتين والاختلاف الوحيد في طريقة عمله من حيث السلق والقلي، وكل منهما يعطي طعما مختلفا ولذلك كثرت عملية البحث عن طريقة عمله في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج حيث ضجت مواقع الانترنت عن طريقة عمله في المنزل باستفاضة بسهولة ومن خلال متابعة قراءة ذلك المقال يمكنك تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

المكونات

نصف كيلو من باذنجان التخليل( باذنجان عروس)

نصف كيلو من الفلفل الحار

ثوم مهروس

نصف كوب من الخل

نصف كوب من عصير الليمون

ملعقة شاي صغيرة من الكمون

ملعقة شاي صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقتان شاي صغيرتان من الملح

طريقة التحضير

نقوم بغسل ثمرات الباذنجان جيدا بالماء وفتح الباذنجان من أحد الجانبين باستخدام السكين

نقوم بوضع الثوم والخل والليمون والكمون والملح والكزبرة وبعض من قرون الفلفل الحار في الكبة وفرمهم جيدا

ثم نقوم بقلي الباذنجان جيدا ومن ثم حشو الباذنجان بالتتبيلة

يمكن الاحتفاظ بباقي التتبيلة في الثلاجة

اختلاف طريقة تحضير الباذنجان المخلل تعتمد على نوع الطريقة فهناك من يفضل السلق على القلي وهناك العكس، وفي النهاية كلا منهما يعطي مذاقا جميل ويساعد على تناول الطعام بشهية

طريقة تحضير الباذنجان المخلل المسلوق

نفس المكونات السابقة من الباذنجان العروس والفلفل الحار والثوم المهروس والملح والكسبرة والخل وعصير الليمون والكمون

نقوم بخلطهم في الكبة بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم

طريقة التحضير