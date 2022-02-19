جهزي الليمون المخلل المعصفر بطعم رائع ولذيذ استعداد لشهر رمضان الكريم

الليمون المخلل المعصفر ، من أنواع المخللات اللذيذة التي تمتاز بمذاق رائع وجميل ويعد الليمون من أكثر أنواع المخللات المحببة لدي الكثير من الأشخاص، ويعد من الأطباق الشهية التي توضع على السفرة تعطي مذاق رائع ومختلف للعديد من الأكلات، ويمكن تقديم مخلل الليمون بمذاق حار أو عادي وذلك بإضافة الفلفل الحار في التتبيلة أو الاستغناء عنه، ومن المعروف دائماً الحصول على المخللات من المحلات جاهزة ولكن القليل من الأشخاص من يقوم بتصنيعها داخل المنزل، وذلك لعدم نجاحها بالقوام المضبوط، ولكن من خلال خطوات بسيطة وسهلة جداً سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا تساعدنا على عمل الليمون المخلل المعصفر بطعم رائع ولذيذ أحلى من مخلل المحلات.

مكونات عمل الليمون المخلل المعصفر

2 كيلو من الليمون.

كوب من الملح.

أربع قرون من الفلفل الأحمر البارد.

قرن من الفلفل الأحمر الحار.

ماء للسلق.

للحشو

1/8 كيلو من العصفر.

نصف كوب من حبة البركة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الليمون المخلل المعصفر بمذاق رائع وجميل باتباع الخطوات الآتية:ـ

نبدأ أولاً بغسل حبات الليمون جيداً ثم نقوم بتصفيتها جيداً من الماء، ثم نقوم بعمل فتحات في حبات الليمون من أعلى باستخدام سكين حادة. ثم نقوم بوضع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء، ثم نترك الماء حتي يغلي. عند الغليان نبدأ بإضافة حبات الليمون بحيث يكون الماء مغطي الليمون تماماً، ثم نترك الليمون ليغلي غلوة واحدة أو انثنين فقط. ثم نقوم بإخراجه من الماء باستخدام مصفاة ونتركه، حتي يبرد تماماً ثم نحتفظ بماء السلق. نقوم بخلط العصفر مع حبة البركة ثم نقوم بحشو حبات الليمون بالخليط في الفتحات ثم نضعها داخل برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق.

طريقة تحضير محلول التخليل