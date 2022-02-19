بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق بدون تعب

أثناء فترة الاستعداد الأعداد المحشي الذين يتم تجهيز بعض المكونات حتى تكون جاهزة للحشوة بشكل مباشر ولكن محشي الكوسة والباذنجان يحتاج إلى وقت أطول في التحضير لانه لابد من التخلص من بعض الأجزاء التي تكون موجودة في الكوسة والباذنجان من الداخل حتى يتم استبدالها بالحشو الخاص بالمحشي وهناك ‏العديد من الطرق التي يمكن تجربتها في التخلص من الأجزاء الداخلية الموجودة في الباذنجان والكوسة ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن إحدى الطرق التي يمكن استخدامها بدلا من استخدام الأداء الخاصة بتقوير الباذنجان والكوسة، ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل والتخلص من اجزائها الداخلية حتى تكون جاهزة للاستخدام في الحشو.

‏طريقة تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام السكين

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عندما يتم تقوير الباذنجان والكوسة في استخدام الأداة الخاصة بذلك فإن هذا بالطبع يكون أسرع في الوقت ولكن عندما لا تكون هذه الأداة موجودة يمكننا استخدام السكين بدلا منها وفيما يلي سنتحدث عن طريقة استخدام السكين لتنظيف الباذنجان والكوسة من الداخل وهذه الطريقة هي:

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ناصر الباذنجان والكوسة جيدا من الخارج ‏مزيل الشعيرات التي تكون موجودة في الكوس من الأعلى و الأوراق التي تكون موجودة في الباذنجان.

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‏ بعد ذلك نحضر السكين ونبدأ في إزالة راس الباذنجان من الأعلى وراس الكوسة أيضًا.

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‏ في الخطوة التالية نخلص السكين في منتصف الجسم الباذنجان من الأعلى حتى يصل إلى قطع الباذنجان ولكن لا يخرج من الجهة الأخرى بعد ذلك نبدأ في تدوير السكين داخل الجسم الباذنجان حتى يعمل على التخلص من كل الأجزاء الداخلية الموجودة فيها ويمكن فعل نفس الخطوات مع الكوسة أيضًا.

طريقة استخدام اداة التفاح لتقوير الباذنجان والكوسة

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إعداد تقطيع التفاح أيضا احد الأدوات التي يمكن استخدامها لتنظيف الباذنجان والكوسة من الداخل وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد ذلك:

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