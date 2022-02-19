نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للصبغات الكيميائية.. بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي
هناك العديد من الوصفات التي تساعد على التخلص من شعر الشيب وهذه الوصفات يمكن أن تكون تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تضر الشعر على المدى القريب والبعيد لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الخلطات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشيب الموجود في الشعر باستخدام المكونات الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها وهو الملح وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة للتخلص من شعر الشيب باستخدام الملح وبعض المكونات الطبيعية الأخرى.
مكونات وصفة الملح للتخلص من الشيب نهائيًا
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي نحتاج إليها مع الملح حتى نحصل على خليط يساعد على التخلص من الشعر الأبيض كما أن هذا الخليط يساعد على ترطيب الشعر بشكل عميق والتخلص من العديد من الآثار الجانبية للشعر في ما يلي سنتحدث عن هذه المكونات وهي:
- ملعقة من القهوة المطحونة
- ملعقة من الملح الخشن
- ملعقة زيت جوز الهند
- ملعقة من زيت القرنفل
- ملعقة من القرنفل المطحون
وصفة الملح للتخلص من الشيب نهائيًا
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد وصفة الملح للتخلص من الشيب نهائيًا وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير نضع في جميع مكونات هذا الخليط القرنفل المطحون وجوز الهند والقهوة المطحونة وزيت القرنفل مع ملعقة من الملح.
- بعد ذلك نستخدم فرشة تساعد على توزيع الخليط على جميع أجزاء الشر خصوصا الأماكن التي ينتشر فيها الشعر الأبيض وذلك من منبت الشعر حتى النهاية.
- هذا الخليط تساعد على إعطاء لون طبيعي للشعر بدون استخدام أي مكونات كيميائية.
- يساعد هذا الخليط على تغذية الشعر بشكل عام لانه يحتوي على زيوت طبيعية تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الشعر.
- بعد وضع الخليط على الشعر نضع كيس بلاستيكي ونضع الخليط على الشعر لمدة 10 ساعة تقريبا حتى يمتص الخليط الموجود في الخليط.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا باستخدام الماء والشامبو واستخدام احد مرطبات الشعر الفعالة حتى لا تسبب الوصفة جفاف الشع
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