طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بدون بيض بالميكروويف حلوي لذيذة وسريعة التحضير

لم أكن اتخيل جمال كيكة الشيكولاتة في الميكروويف حتى قمت بتجربتها فعلياً، فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بطريقة سريعة وخاصة للامهات العاملات المشغولات، وتقديمها على السفرة إلى الأسرة الكريمة بكل الحب، ومن أجل ذلك نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز الاخباري طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض في الميكرويف.

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بدون بيض

وهناك مجموعة من المكونات التي يجب توافرها في الوصفه من أجل تجهيزها بطعم لا يقاوم، وخاصة لمحبي الشوكولاتة من الاطفال والكبار، فهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها سريعاً في المناسبات الاجتماعية والاعياد، وهي علي النحو التالي.

2 كوب دقيق متعدد الاستخدام

2 ملعقه مسحوق الكاكاو.

نصف ملعقة ملح

كوب سكر.

كوب ماء

3 معالق حليب

ربع كوب زبدة

صودا الخبز

ملعقة عصير الليمون.

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة في الميكروويف

ومن خلال الخطوات الآتية يمكنك تحضير خليط كيكة الشيكولاتة اللذيذة بالميكروويف حلوي الشيكولاتة المحببة لدى الكثير من الناس، وبدون بيض، وذلك علي النحو التالي.