بكوب دقيق أسمر اصنعي خبز رمضان التركي بطعم روعة أحلى من المخابز

خبز رمضان التركي ، من أجمل المخبوزات الهشة التي تقدم بجانب الأطعمة والمقبلات اللذيذة، كما يتميز بنكهة السمسم وحبة البركة الجميلة التي تعطي له طعم مميز ورائحة جميلة، ويباع بكثرة في الأسواق والمخابز وتجد عليه إقبال شديد من الناس، وهو نوع مميز من الخبز وكثير من الناس يرغبون في تناوله بكثرة ويرغبون في صنعه بالمنزل بدل من شرائه من الخارج بأسعار باهظة الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز رمضان التركي بطعم لذيذ وشهي أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات خبز رمضان التركي

يحتوي الخبز على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من الدقيق الأسمر. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السمسم. ملعقة كبيرة من حبة البركة. ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير خبز رمضان التركي بطعم ورائحة زمان أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق الأبيض، والدقيق الاسمر مع بعض ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والملح الخميرة ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الماء بالتدريج على الخليط ونقلب برفق حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بعجن المكونات مع بعض حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

ثم نغطي القدر بقطعة قماش نظيفة ونترك العجين يختمر لمدة ساعة كاملة حتى يختمر جيداً.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة يكون سمكها ٢ سم، ثم نقوم بعمل فتحة متوسطة في المنتصف مثل الحفرة.

ثم نقوم برش الخبز بالسمسم وجبة البركة، ثم نضع الخبز في صينية كبيرة مدهونة بقليل من الزيت.

نترك الخبز لمدة ربع ساعة على الصاج، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

نصائح عند عمل خبز رمضان التركي بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناجحة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

تخمير العجين جيداً قبل التشكيل. تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠. يفضل دهن الصينية بمادة دهنية قبل وضع الخبز. ترك الخبز يرتاح قبل دخوله الفرن. دهن وجه الخبز بقليل من صفار البيض حتى يصبح ذهبي.

فوائد الخبز للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الخبز وهى كما يلي:-