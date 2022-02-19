يتم البحث دائماً عن مقشر طبيعي للبشرة يتكون من مواد آمنة ولا تسبب مشاكل للجلد، وسوف نقدم لكم وصفة طبيعية تعمل على زيادة نضارة البشرة وتوحيد لونها، كما تفيد في تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، وتعالج التجاعيد وتشد البشرة وترطبها، فترطيب البشرة له أهمية كبيرة مع التقدم في العمر لأن البشرة تصبح أكثر جفافاً وبالتالي أكثر عرضة للتجاعيد، ويتم تحضير الوصفة بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل مقشر طبيعي للبشرة لمعالجة التجاعيد وتوحيد لون الجسم على طريقة أشهر خبراء التجميل.

مكونات عمل مقشر طبيعي للبشرة

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب ماء ساخن.

نصف صابونة مبشورة.

ملعقة كبيرة ونصف شوفان مطحون.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة من ملح البحر الميت.

ملعقة كبيرة نشا.

قشر بيضة بلدي مطحون.

ملعقة صغيرة فيتامين E.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

قطرة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

نقوم بنقع ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب ماء ساخن لمدة 12 ساعة. ثم نخفق لبان الذكر المنقوع بالخلاط الكهربي جيداً، ثم نضع الخليط في إناء عميق ونضيف ملعقة كبيرة ونصف من الشوفان المطحون مع التقليب. ثم نضيف نصف صابونة مبشورة وملعقة كبيرة من اللبن البودرة والنشا، ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها. نضع المكونات على النار مع التقليب حتى يذوب الصابون المبشور ويثقل القوام ثم نطفئ النار. نقوم بطحن ملعقتين كبيرتين من ملح البحر الميت في المطحنة، ثم نطحن قشر بيضة بلدي مغسول جيداً بالماء والخل ومجفف. ثم نضيف قشر البيض المطحون وملح البحر الميت عل المكونات مع التقليب، ثم إضافة ملعقة صغيرة من فيتامين E وزيت الزيتون وقطرة من زيت اللافندر. ثم يحفظ الخليط في علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق في حرارة الغرفة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام