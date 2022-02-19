بطريقة الحلواني أعملي الكنافة بالقشطة على اصولها وسر لونها الذهبي وطعمها اللذيذ الطري

الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وهي من الحلويات التي تقدم على الموائد في رمضان وخاصة بلاد الشام وهي تحتوي على نسبة عالية من السكريات وينصح بتناولها باعتدال، وتباع في المحلات بأسعار مرتفعة واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لعملها في البيت بكل سهولة وبطعم أحلى من الجاهزة فتابعونا.

طريقة عمل الكنافة بالقشطه

المكونات:

نصف كيلو كنافة.

نصف كوب سكر بودرة.

علبة من القشطة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة بودرة كريمة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الشربات:

3 كوب سكر.

كوب وربع ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة التحضير:

في البداية سوف نقوم بتحضير القشطة عن طريق تذويب النشا في كمية بسيطة من الحليب ثم نضيف الفانيليا والبودرة ونقلب. يضاف هذا الخليط على الحليب الدافئ ويرفع على نار متوسطة للحصول على قوام كثيف نرفعه من النار ونضع القشطة. ونستمر في التقليب ثم يوضع جانبا لكي يبرد تماما والآن نجهز الشربات من خلال وضع السكر والماء في وعاء ويرفع على نار عالية حتى الغليان. بعد ذلك نضيف عصير الليمون مع العسل ونخفض النار لمدة 7 دقائق ثم نضع الفانيليا ويوضع جانبا ثم نجهز الكنافة. نحضر صينية وندهنها بالسمنة ثم نذوب كمية مناسبة من السمنة ونضيفها على الكنافة مع السكر البودرة ونقلب جيدا. نفرد نصف كمية الكنافة في الصينية وفوقها القشطة ويجب ترك الأطراف بدون حشوة ثم نضع باقي كمية الكنافة على الوجه. ندخل الصينية إلى فرن ساخن حتى تحمر وتنضج وعندما تخرج من الفرن نضع الشربات البارد عليها ونتركها مكشوفة. هذه الطريقة تجعل الكنافة مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل وطعمها يكون مثل الجاهزة ثم تقطع وتقدم وهي باردة.

طريقة عمل القشطة الكذابة

المكونات:

لتر ونصف من الحليب.

4 ملاعق نشا.

ملعقة خل.

نصف كوب قشطة.

كوب لبن بودرة.

طريقة التحضير: