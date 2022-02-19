طريقة عمل كيكة الزبادي السريعة الهشة في البيت بمكونات سهلة وغير مكلفة

كيكة الزبادي السريعة الهشة تتميز بقوامها الهش الذي يذوب في الفم بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والمتميز، وهي من أنواع الكيكة التي يحبها الأطفال كثيراً ويطلبونها باستمرار، ولهذا تحرص العديد من الأمهات على اعدادها في البيت، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل كيكة الزبادي السريعة الهشة باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في جميع البيوت، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تزويدكم بها يومياً ونستعرض من خلالها أهم أسرار وتكات تشكيلة متنوعة من أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

طريقة عمل كيكة الزبادي

تعتبر كيكة الزبادي الهشة من المخبوزات الشهيرة نظراً لفوائدها الغذائية المتعددة والتي تتواجد في المكونات الصحية التي تحتوي عليها وهي كالتالي.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوبين من الزبادي.

كوب واحد من السكر.

كيس من الفانيليا.

ثلاثة بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

كيكة الزبادي الهشة من الوجبات الخفيفة على المعدة ويمكن تناولها على الإفطار إلى جانب كوب من الشاي أو الحليب كما يمكن تناولها على العشاء، وتُقدم في المناسبات المختلفة بعد تزيينها بالكريمة والكريز، ويمكنكم اعدادها من خلال الخطوات التالية.

قومي بخفق البيض مع السكر في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي الزيت والفانيليا والزبادي واستمري في الخفق حتى تحصلي على مزيج ذات قوام كريمي هش.

في وعاء عميق اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من الملح ثم أضيفي إليه الخليط السابق واخفقيهم معاً مرة أخرى في الخلاط الكهربائي حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

احضري صينية الفرن وادهنيها جيداً بالزيت ثم قومي بصب الخليط فيها وادخليها الفرن على درجة حرارة 180° مئوية، وانتظري حتى تنضج ويحمر وجهها ثم أخرجيها وقطعيها وبعد ذلك يمكنك تقديمها لأسرتك بعد أن تبرد.

من أهم أسرار اعداد كيكة الزبادي هو دهن صينية الفرن بالزيت جيداً حتى لا تلتصق بها الكيكة كما يجب خلط المكونات جيداً حتى تصبح ذات قوام هش ومثالي للطهي.