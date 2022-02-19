طريقة عمل بسكويت الزبدة لأطفالك في المنزل بمكونات موجودة بداخل مطبخك

يعتبر بسكويت الزبدة من المخبوزات الغربية المشهورة ويعد من الوصفات التي يعشقها الأطفال ويمكن تقديمه مع العصير أو الشاي أو اللبن الدافئ ويعتبر من أشهى الوصفات الاقتصادية المختلفة وأهم ما يميزه هو الزبدة اللذيذة ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة ويحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة مثل الكالسيوم والبروتين ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيره في المنزل بدلا من شرائه من الخارج، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره.

مكونات عمل بسكويت الزبدة في المنزل

ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق

ربع كوب من النشا

نصف ملعقة شاي صغيرة من البيكنج باودر

حبتان من البيض

ربع ملعقة شاي صغيرة من الملح

ملعقة ونصف شاي صغيرة من الفانيليا السائلة

كوب واحد من الزبدة اللينة

كوب وربع من السكر الناعم

طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180° وضبطه على الرف الأوسط.

نحضر طبق عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والنشا والملح ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي أو ملعقة كبيرة حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر الخلاط ونضع به الزبدة والسكر ونقوم بتشغيله على سرعة متوسطة لمدة ثلاث دقائق ثم نضيف بيضة ونشغل الخلاط مرة أخرى ونضيف الثانية ونشغل الخلاط حتى تختفي ثم نضيف الفانيليا.

نضيف إليهم خليط الدقيق والنشا ونقوم بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة حتى تتكون لدينا عجينة بسكويت طرية وناعمة.

نفرد العجينة ونقوم بتقطيعها باستخدام قطاعة دائرية أو مربعة حسب الرغبة ثم نقوم برصها في صينية بها ورق زبدة.

نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة من عشر إلى اثني عشرة دقيقة حتى يصبح لون البسكويت فاتح.

نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت حتى يبرد ثم نضعه في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.

سر نجاح بسكويت الزبدة