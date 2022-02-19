قهوة ستار باكس بالبيت والتكلفة بسيطة والطعم مثل مقهى starbucks

تعد قهوة ستار باكس من اشهر القهوة في العالم جميعا، حيث أن ستاربكس ‏ هي شركة أمريكية، وبدأت عام 1971 في سياتل بولاية واشنطن على يد ثلاثة شركاء. وتمتلك الشركة الآن أكثر من 16,226 فرعا حول العالم منها 11,434 داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بما أن أصبحت القهوة شئ أساسي لا غنى عنه كل يوم في الصباح، ونظرا أن قهوة استارباكس باهظة الثمن لا يمكن شرائها يوميا، فنحن سنوفر لك طريقة صنعها بالبيت.

قهوة ستار باكس

الوصفة الأولى سنحتاج بها قهوة مطحونة طبيعية (1 ملعقة صغيرة)، ماء (50 مل)، سكر الفانيليا (3 جم)، (15 مل) الخيار الأكثر نجاحًا هو الشوكولاتة والكرز والكريمة. خطوات التحضير هي، قم بإعداد القهوة الطبيعية بأي طريقة تناسبك. أنا أستخدم آلة صنع القهوة. إذا قمت بتخمير القهوة في فنجان ، فتأكد من تركها تتخمر وترسب الرواسب، وصب السائل فقط في الكوب، دون أن يكون سميكًا. ثم أضيف سكر الفانيليا إلى الكوب. تذوب. يمكن استبدال سكر الفانيليا بشكل أفضل بالفانيلين، لأنه. المسكرات حلوة جدا. هذا هو المكان الذي تدخل فيه نكهة الفانيليا. قم صب المسكرات في القهوة الساخنة.

قهوة سوداء كلاسيك

قهوة سوداء قوية – 100 مل

فانيليا سائلة.

سكر حسب الرغبة

شوكولاتة مبشورة

كريمة مخفوقة – حسب الرغبة

قم بتحضير القهوة السوداء القوية في آلة صنع القهوة أو الترك، ثم اسكبها بحذر في كوب حتى لا تتغلغل فيها حبيبات القهوة.

يُنصح باستخدام الزجاج الأيرلندي، على الرغم من أن أي زجاج طويل بمقبض سيفي بالغرض.

ثم تحتاج إلى تسخين الخمور وصبها في القهوة. تُدهن الكريما المخفوقة فوق القهوة وتُرش بالشوكولاتة المبشورة.

يمكن استخدام الكريمة المخفوقة من تلك التي تباع في العلبة، لكن من الأفضل خفقها بنفسك من الكريمة الغنية بالدهون.

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