وصفة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر في المنزل بسهولة ويسر بمكونات طبيعية وآمنة

يعد الشعر هو أهم ما تهتم به المرأة، فهي تحرص بشكل دائم على العناية به بشتى الطرق فتذهب إلى صالونات التجميل وتقوم بصرف الكثير من الأموال من أجل ذلك، ولكن قد تنتج أضرارًا عديدة؛ بسبب استخدام مواد كيميائية عند تنعيم الشعر وتطويله وتكثيفه، لذلك حاولن البحث على شبكات الإنترنت عن وصفات طبيعية تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه بشكل فعال ونتائج رائعة ولا تسبب المشاكل للشعر مثل تساقطه وتقصفه، وصفة القرنفل من أهم الوصفات التي يمكن استخدامها للاهتمام بالشعر، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر فتابعونا.

وصفة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر في المنزل

هذه مكونات لتطويل الشعر وتكثيفه وتعد وصفة القرنفل مع زيت الزيتون من أفضل الوصفات وطريقتها هي:

خمس ملاعق كبيرة قرنفل مطحون

كوب زيت زيتون

طريقة التحضير

نقوم بوضع القرنفل المطحون في علبة زجاجية فارغة

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون على القرنفل

نقوم بوضع العلبة في الظلام أي في مكان مظلم ويجب أن يكون لون العلبة الزجاجية من الألوان الغامقة والقاتمة

نقوم بترك الخليط مدة عشرة أيام وتلك المدة كافية لتغلغل القرنفل مع زيت الزيتون

بعد انقضاء المدة نقوم بتصفية الخليط بشكل جيد

نقوم بغسل الشعر واستخدام الزيت مرة واحدة كل أسبوع

من أجل الحصول على نتائج جيدة وممتازة يفضل الاستمرار في استخدام تلك الوصفة أطول فترة ممكنة

هناك وصفة أخرى لاستخدام القرنفل ولكن مع حليب جوز الهند وزيت الخروع

المكونات

ملعقة طعام كبيرة زيت القرنفل

مقدار ملعقة كبيرة زيت خروع

ملعقتان كبيرتان حليب جوز هند

طريقة التحضير

نقوم بإضافة كل المكونات مع بعضها البعض ومزجها جيًدا

نضع الخليط على الشعر ومن ثم تغطية الشعر ببونيه بلاستيك

نقوم بترك الخليط لمدة ساعة واحدة

بعد ذلك نقوم بغسل الش ٣ عر بالشامبو الماء الدافئ

هذه الخلطة يمكن استخدامها أكثر من مرة وذلك لكي نحصل على نتائج أفضل

العديد من الوصفات الطبيعية تساعد في عملية الاهتمام بالشعر وجماله وزيادة طوله وتنعيمه وتكثيفه وذلك بأبسط الطرق وبمكونات رائعة وجميلة