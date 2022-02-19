طريقة تحضير الجبنة البيضاء المقلية بالسمسم وحبة البركة بطعم تحفة

طريقة تحضير الجبنة البيضاء المقلية بالسمسم وحبة البركة، يختلف مذاق الجبنة عند قليها في الزيت وتكون ذات طعم جديد ولذيذ ومعظم الأفراد تقبل على تناولها بدون تردد، وهي تتكون من مجموعة مكونات سهلة وبسيطة يمكن أن نحصل عليها من أقرب مكان ولا تكلف صاحبها الكثير من المال، كما أن تتنوع طرق عمل الجبنة وفي كل طريقة مذاق مختلف ورائع والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الجبنة البيضاء المقلية بالسمسم وطريقة عملها بخطوات لا تستغرق وقت كبير مثل الطرق الأخرى.

مكونات عمل الجبنة البيضاء المقلية

تعتبر مكونات عمل الجبنة البيضاء المقلية بأبسط المكونات وأقلها فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كالآتي:-

٢ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ست قطع من الجبنة الكريمي.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ست أقراص متوسطة من الجبنة البيضاء.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم مخلوط مع حبة البركة.

حبة من البيض.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع طرق عمل الجبنة وفي كل طريقة مذاق مختلف ورائع والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونرش عليه الفلفل الأسود ثم نضع البيضة المخفوقة في إناء آخر ونرش عليها أيضاً الفلفل الأسود. ثم نغمس حبات الجبنة في إناء الدقيق ثم البيض ثم خليط السمسم وحبة البركة. بعد ذلك نضع مقلاة ونضع بها زيت الزيتون والزيت النباتي نقوم بقلي حبات الجبنة في الزيت ونتركها على نار هادئة حتى تسخن الجبنة من الداخل ويتحمص السمسم ويصبح لونه ذهبي.

أصابع الجبنة المقلية

تتكون أصابع الجبنة المقلية من مجموعة مكونات غير مكلفة للغاية كما يحسبها البعض فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-

كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب ونصف من البقسماط.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٢٥٠ جرام من أصابع الجبنة الموتزاريلا ( أو أصابع الجبنة الرومي).

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

٢ بياض بيض.

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

زيت للقلي.

الطريقة