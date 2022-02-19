طريقة عمل الشيكولاتة نوتيلا بكل أسرارها وتكاتها في المنزل بطعم لذيذ وشهي

شيكولاتة نوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة التي عليها إقبال شديد من قبل الكبار والصغار، ونظرا لسعرها الباهظ يبحث الكثير من السيدات على أفضل طريقة لعملها في المنزل بطريقة اقتصادية وموفرة، وذلك حتى تلبي احتياجات أطفالها للشيكولاتة، لذلك من خلال مقالنا هذا سنوفر لكم طريقة عمل هذه الوصفة بسهولة، ويمكنك عمل كمية كبيرة لاستخدامها في حشو المخبوزات كما ترغب كل سيدة.

طريقة عمل الشيكولاتة نوتيلا

من خلال بعض المكونات التي نعرضها لكم الآن في السطور التالية، ويمكنك الحصول على كيلو من النوتيلا اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار؛ حيث إنها تحتوي على كثير من العناصر الغذائية، وتتمثل مكوناتها في التالي:

ثلاثة أكواب من البندق المقشر.

نصف كوب كبير من الكاكاو الخام.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب كبير من اللبن الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

يمكنك الآن الحصول على شوكولاتة النوتيلا بطريقة بسيطة وسهلة، ولذلك يرجى اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من عمل النوتيلا مثل الجاهزة، ويفضل عمل كمية كبيرة تكفي لعمل أي نوع من حشوات المخبوزات، وهذه الكمية يمكنك تخزينها شهر كامل في الثلاجة، وتتمثل الخطوات في الآتي:

نحضر مقلاة ونضع بها البندق ويتم تحميصه على نار هادئة، وذلك حتى لا يحترق ويتغير طعم النوتيلا ثم يتم طحنه جيدا حتى يصبح بودرة.

ثم نضع كلا من البندق البودرة والسكر والفانيليا والزيت والكاكاو واللبن في وعاء مناسب.

نمزج جميع المكونات جيدا حتى نحصل على قوام النوتيلا.

يتم حفظها في برطمانات محكمة الغلق وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

يمكنك من أجل الحصول على مذاق أفضل خلط خمس ملاعق من شيكولاتة النوتيلا الجاهزة جيدا على المكونات.

فوائد الشيكولاتة

من المعروف أن الشيكولاتة تحتوي على كثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، وتحتوي أيضا على فوائد كثيرة للجسم لإعطائه الطاقة اللازمة، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي: