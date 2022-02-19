نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا كان الكيك بيهبط ويعجن منك بسبب الفرن يبقى لازم تجربي كيك الحلة لن تستخدمي الفرن مرة تانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألكيك من الحلويات البسيطة التي يمكنك فعلها في أي وقت، ولكن الجميع يجد صعوبة في طريقة تسويتها، حيث تعتبر تسويتها في الفرن تأخذ الكثير من الوقت من تلت ساعة إلى نصف ساعة، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة مختلفة لتسوية الكيكة، حيث تعتبر طريقة تسوية الكيكة في الحلة على البوتاجاز من الطرق المختلفة التي لا يعلم الكثير عنها، لأنها تعتبر من الطرق الغير معروفة وأيضا غريبة للبعض، وأيضا سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة وما هي المكونات اللازمة لعمل الكيكة، وما هي الصوصات المختلفة التي يمكننا فعلها حتى نضعها على الكيكة.

طريقة صنع كعكة الحلة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا هذه طريقة أخرى لوضع كعكة في الفرن قد يحتاج بعض الأشخاص أحيانًا إلى عمل كعكة لكن قد لا يكون لديهم فرن خاصة في نزهة، لذلك هذا الطريقة هي طريقة الحل التأثير مذهل وليس عليك أن تستغرق وقتًا طويلاً سنعرض لك في هذه المقالة أفضل طريقة لعمل كيك الحلة.

طريقة عمل كيكة الحلة

تعتبر كيكة الحلة من أسهل الطرق وأبسطها حتى تحصلي على كيكة هشه وبسيطة كما أنها لا تحتاج إلى وقت كثير، ولكي تقومي بعمل كيكة الحلة، علكيي بمعرفة ما هي المكونات اللازمة وأيضا كيف نقوم بتحضيرها، واستكمالا للفقرة سنقدم لكم مكونات عمل كيكة الحلة وهي عبارة عن:

كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

زيت.

بيضتين.

سكر بودر.

بيكنج بودر.

فانيليا.

ولعمل صوص الشيكولاتة يمكنك أن تقومي بصنع كيكة الشيكولاته ثم أضيفي الصوص، أو يمكنك إضافة الصوص إلى الكيكة السادة

علكيي بإحضار المكونات وهي:

كوب من الكاكاو الخام.

ومعه زيت

سكر.

زبدة.

خطوات تحضير كيكة الحلة

عليك بإحضار المكونات ووضعها في أطباق حتى تكون جاهزة، ثم علكيي بالبدء في صنع الكيكة والييك الخطوات: