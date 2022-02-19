اصنعي بنفسك فطائر البطاطس اللذيذة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية بدون فرن

تعتبر فطائر البطاطس من أجمل وأروع أنواع الفطائر، التي يمكن تقديمها على العشاء كوجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، حيث تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو بيت منها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى فرن ولا وقت طويل أثناء التحضير، وهى طيبة ورائعة المذاق، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر البطاطس اللذيذة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية بدون فرن بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات فطائر البطاطس اللذيذة

تحتوي الفطائر على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

قرن من الفلفل الرومي المقطع قطع صغيرة.

قرن من الفلفل الرومي الألوان المقطع قطع صغيرة.

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ثلاث حبات من البيض.

كوب صغير من الجبن الرومي المبشورة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر البطاطس اللذيذة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية بدون فرن بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بإضافة البصل داخل الطاسة، ثم نقلب برفق حتى يصبح البصل لونه ذهبي. نقوم بإضافة الفلفل الرومي الألوان للخليط، ثم نعيد التقليب مرة أخرى. بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس المسلوقة، والزبدة على الخليط، ثم نقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل العجينة تمامًا. في إناء آخر نقوم بوضع البيض، والبقدونس، والكزبرة الخضراء، والتوابل، والبهارات، والملح، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة الجبن المبشورة لخليط البيض، ثم نقلب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نقوم برفع طاسة البطاطس من على النار، ثم نضيف إليها خليط البيض السابق ونعجن جميع المكونات مع بعضها حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل العجينة تمامًا. نترك الخليط يبرد قليلاً، ثم نقوم بتشكيله على شكل أقراص متساوية الحجم. ثم نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار وندهنها بقليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نضع الأقراص داخلها الطاسة ونقلبها من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لون ذهبي جميل. نخرج الفطائر من الطاسة ونضعها على طبق التقديم مباشرةً ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل فطائر البطاطس اللذيذة

توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها أثناء تحضير الأكلات الخفيفة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-