خطوات عمل خبز الأعشاب الصحي الغير مكلف خطوة بخطوة الآن

خطوات عمل خبز الأعشاب الصحي بمجموعة من الخطوات المفصلة البسيطة، وجميع مكونات هذا الخبز مفيدة وصحية ولها دور كبير في تقوية الجسم منها البقدونس والزعتر وإكليل الجبل والنعناع وكل مكون من هذه المكونات له فوائد متعددة، وهو يتم تناوله في معظم الأكلات وفي أي وقت ويمكن تناولها بجانب الشاي على حسب رغبة كل فرد، واليوم سوف نتحدث من خلال هذه المقالة على طريقة تحضير خبز الأعشاب بأسهل الخطوات وعرض مكونات عمله بالتفصيل والتعرف على مكونات عمل خبز النان الشهي.

مكونات عمل خبز الأعشاب

يتكون خبز الأعشاب من مجموعة مكونات جميعها صحية ومفيدة للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كيلو من الدقيق.

نصف كوب من البقدونس اليابس.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

نصف كوب من إكليل الجبل.

٧٠٠ مل من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزعتر.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من النعناع اليابس.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة إعداد هذا الخبز الرائع الصحي من الطرق السهلة التي لا تتطلب مجهود كبير وهي كما يلي:-

نحضر إناء العجن ونضع به الدقيق مع ملعقتين من زيت الزيتون والحليب ونفركهم جيداً. ثم نضيف البقدونس والنعناع اليابس والزعتر وإكليل الجبل والملح والخميرة ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك نضع الماء الدافئ ونعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية . نغطي العجينة بكيس من النايلون ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تخمر. ثم ندهن العجينة بكمية زيت الزيتون المتبقية ونقوم بتشكيلها على هيئة أقراص ثم نفرد كل قرص ليصبح رقيقاً. ندخل الخبز الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة حتى يصبح لونه محمر.

مكونات عمل خبز النان

تعتبر مكونات عمل خبز النان من المكونات التي تستخدم في جميع أنواع العجائن وهي كما يلي:-