طريقة عمل الحلبة المعقودة “المفتقة” المصرية الأصلية أكلة الشتاء المفضلة ولا أسهل

الحلبة غذاء مفيد للجسم للحلبة استخدامات متنوعة، يمكن إضافتها إلى الأطعمة والحلويات المختلفة، كما يمكن استخدامها كنظام غذائي ساخن، فهي تستخدم لتحضير الخلطات ولعلاج الصحة والجمال مشاكل التركيبة الطبيعية، يضم المطبخ المصري العديد من الحلويات الشعبية التي تختلف عن الدول الأخرى ومنها الحلبة المعقود أو المقطعة والتي تعتمد على العسل أو دبس الرمان في تحضيرها حيث تعتبر من الحلويات الصحية حيث تحتوي على مواد مفيدة للصحة مثل الحلبة، يمكن استخدام الفول السوداني كتركيبات طبيعية لزيادة الوزن وفقدان الوزن في فترة زمنية قصيرة.

طريقة عمل الحلبة المعقودة

مقادير عمل الحلبة المعقودة أو المفتقة على الطريقة المصرية تتكون من: ثلاثة كيلوغرامات من العسل الأسود، ربع كيلو من الفول السوداني المقشر، ثُمن كيلوغرام من السمسم، كيلوغرام من الحلبة المحمصة والمطحونة، كوبان من الزيت، نصف كوب من الدقيق الأبيض.

خطوات تحضير الحلبة المعقودة

ضعي مقلاة كبيرة على النار وضعي فيها الزيت والفول السوداني وبذور السمسم.

اقلب المكونات حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

يضاف الدقيق تدريجياً مع التحريك حتى يصبح لونه بني فاتح. قلبي العسل حتى يغلي ثم أضيفي الحلبة وقلبي.

تُطهى المكونات على نار خفيفة لمدة عشر دقائق مع التحريك.

ارفعه عن النار واتركه يبرد على طبق.

قم بتخزينه في وعاء زجاجي نظيف أو وعاء زجاجي معقم.

فوائد المفتقة

الحلبة هي من الأطعمة الأكثر شيوعًا لزيادة الوزن وفقدان الوزن، وتحتوي ملعقة صغيرة على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والحديد والبروتين والعديد من الفيتامينات المعززة للصحة.

بالإضافة إلى أنها وصفة لتسمين الخدين وإعطائها لذلك ينصح بها للأطفال الذين يعانون من الهزال.

ولكن يجب مراعاة عدم تناول مرضى السكر والضغط العصبي بجرعات زائدة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر.

أضرار المفتقة