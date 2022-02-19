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عمر شويل - جدة كريم اللوز السحري لبشرة ناعمة مثل الأطفال - ثقفني
يعتبر كريم اللوز السحري من أفضل الكريمات الطبيعية التي ترطب البشرة وتجدد خلايا الجلد، كما أنه يعمل على مكافحة التجاعيد ومعالجة الالتهابات الجلدية وحب الشباب، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة الجافة، وينصح خبراء التجميل باستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تتميز برخص ثمنها وتوفرها، ولا تسبب أي ضرر على البشرة، والابتعاد عن استخدام المستحضرات الكيميائية التي تضر البشرة على المدى الطويل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم اللوز السحري لبشرة ناعمة مثل الأطفال.
مكونات كريم اللوز السحري
- 6 ثمرات من اللوز.
- 2 كبسولة من فيتامين E.
- 5 قطرات من حليب جوز الهند المركز أو زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- نقوم بنقع 6 ثمرات من اللوز في الماء طوال الليل، وفي الصباح نقوم بتقشيرها وطحنها جيداً.
- ثم نضيف محتوى كبسولتين من فيتامين E على اللوز المطحون، ثم نضيف خمس قطرات من حليب جوز الهند المركز أو زيت جوز الهند ونمزج المكونات مع بعضها جيداً.
- يحفظ الكريم في علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق لحين الاستخدام، ويفضل الحفظ في الثلاجة.
- استخدمي الكريم بعد غسل الوجه يومياً قبل النوم ثم اغسلي وجهك في الصباح وستلاحظين نعومة البشرة ونضارتها.
نصائح للعناية بالبشرة
- يجب غسل الوجه جيداً وإزالة مساحيق التجميل قبل النوم، لأن النوم دون إزالة الماكياج يؤدي لجفاف البشرة وظهور حب الشباب والبقع السوداء والتجاعيد المبكرة.
- تجنب التدخين لأنه يتلف مادة الكولاجين الهامة لمنع ظهور التجاعيد، كما يؤدي النيكوتين الموجود في السجائر إلى انقباض الأوعية الدموية، وتقليل تدفق الدم إلى الجلد وبالتالي لا تحصل البشرة على الأكسجين والعناصر الغذائية.
- ترطيب البشرة مهم مع التقدم في العمر لأن البشرة تصبح جافة وأكثر عرضة للتجاعيد.
- التغذية لها دور في نضارة البشرة وصحتها، ولذلك ينصح خبراء التجميل بتناول الطعام الصحي مثل الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية.
- توجد علاقة بين إنتاج مادة الكولاجين المهمة لنضارة البشرة وفيتامين سي، ويتوفر الفيتامين في الفراولة والقرنبيط والبرتقال.
- ممارسة الرياضة وتقليل التوتر يساعد على تدفق الدورة الدموية في الجلد بشكل صحي.
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