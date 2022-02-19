يعتبر كريم اللوز السحري من أفضل الكريمات الطبيعية التي ترطب البشرة وتجدد خلايا الجلد، كما أنه يعمل على مكافحة التجاعيد ومعالجة الالتهابات الجلدية وحب الشباب، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة الجافة، وينصح خبراء التجميل باستخدام الوصفات الطبيعية لأنها تتميز برخص ثمنها وتوفرها، ولا تسبب أي ضرر على البشرة، والابتعاد عن استخدام المستحضرات الكيميائية التي تضر البشرة على المدى الطويل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم اللوز السحري لبشرة ناعمة مثل الأطفال.

مكونات كريم اللوز السحري

6 ثمرات من اللوز.

2 كبسولة من فيتامين E.

5 قطرات من حليب جوز الهند المركز أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم بنقع 6 ثمرات من اللوز في الماء طوال الليل، وفي الصباح نقوم بتقشيرها وطحنها جيداً. ثم نضيف محتوى كبسولتين من فيتامين E على اللوز المطحون، ثم نضيف خمس قطرات من حليب جوز الهند المركز أو زيت جوز الهند ونمزج المكونات مع بعضها جيداً. يحفظ الكريم في علبة نظيفة وجافة ومحكمة الغلق لحين الاستخدام، ويفضل الحفظ في الثلاجة. استخدمي الكريم بعد غسل الوجه يومياً قبل النوم ثم اغسلي وجهك في الصباح وستلاحظين نعومة البشرة ونضارتها.

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