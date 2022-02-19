طريقة عمل أصابع البطاطس المقلية الشهية بمكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل

أصابع البطاطس المقلية ، من الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت بسيط وبأقل جهد كما أنها تتميز بمذاق لذيذ ومحبب وشهي ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع البطاطس المقلية.

مكونات أصابع البطاطس المقلية

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

١ كيلو من البطاطس المسلوقة.

١ بيضة.

مكعب زبدة.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.

مقدار مناسب من بهارات لحمة.

ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.

للتغليف

نصف كوب من الحليب مخلوط مع بيضة.

كمية مناسبة من الدقيق.

كمية مناسبة من البقسماط المطحون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع البطاطس المقلية الشهية وطريقة تحضيرها كالتالي: