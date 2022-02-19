طول عمرنا نلف محشي الكرنب غلط لفيه بسرعه الصاروخ وبدون سكين تحشي وتقطعي اكتر من 5كرمبات فقط في ثواني

يوجد العديد من الطرق الابتكارية والإبداعية والتي تجذب الكثير من ربات المنزل والتي تلجأ دائما إلى البحث عن الطرق التي تقدم لها ما ترغبه وما يتطلبه أطفالها وأسرتها لذلك فإن طريقة لف محشى الكرنب بالمقص من أفضل الطرق الابتكارية، والتي نالت إعجاب الكثير والكثير لذلك سوف نعرض لكم طريقة التحضير التي تمكنك من صنع المحشي بطريقة رائعة جدا وتلك الطريقة توفر لكي عدة مزايا ومن أهمها هي التوفير في الوقت والجهد.

سلق ألكرنبه كاملة بدون تقطيعها

هناك العديد من الطرق التي تمكنك من سلق الكرنب دون تقطيعها بالسكين لأن خطوة سلق الكرنب كاملة تجعلك قادر على ألاستمرار في طريقة المقص:

أولا عليك أن تحضر وعاء يناسب عملية السلق، لذا فإن عليك أن تملأ الوعاء بالماء الكافي.

بعد ذلك ضع الوعاء على النار واتركه حتى يغلي الماء.

عليك أن تحضر ألكرنبه ثم قم بتقطيع وفصل رأس الكرنب وأيضا قطّع ما بداخل الكرنب ثم قم بإسقاطها في الماء.

بعد ذلك قلب جيدا حتى تخرج ورقة من ضمن الأوراق ناضجة وكرر هذه العملية حتى تخرج جميع الأوراق من الماء.

لف الكرنب بالمقص

الجميع يتساءل لماذا طريقة المقص فقط هي الطريقة الشائعة في عالم المحاشي والميزة الأهم في طريقة المقص هي أنها تمنعك من تسبب أي جرح من السكينة بالغلط لذا فإن طريقة الإعداد هي:

قم بإحضار وعاء مسطح ثم قم برص أوراق الكرنب على هذا الوعاء.

والخطوة الثانية هي أن تحضر مقص ويكون نظيف خالي من أى اتساخ ويجب التأكد من ذلك.

احضر ورقة الكرنب ثم قم بإزالة العرق الكبير بواسطة المقص.

احضر الورقة وقم بوضع الحشو بها ثم قم بإغلاقها جيدا، وبعد ذلك عليك أن تقطع الورقة على هيئة أصابع تلائم أصابع اليد.

وتكرر هذه العملية مع جميع الأوراق حتى ينتهى صنع المحشي.

فوائد الكرنب