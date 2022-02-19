وداعاً للسويت.. بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه الزائد بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الغامقة

احد استخدامات الفازلين ‏انه يمكن وضع ملعقة فازلين مع أحد المكونات حتى نستطيع إعداد خليط تساعد على التخلص من الشعر الزائد في الجسم والشعر الزائد‬ العادات الصحية السليمة التي لا بد على الإنسان الحرص عليها والتخلص منه كل فترة حتى لا يؤدي‏ ذلك ‏إلى تراكم ‏البكتيريا في المنطقة التي ‏تحتوي على نسبة كبيرة من الشعر و خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الزائد الذي يكون منتشر في جسم الإنسان وهذه الطريقة هي طريقة طبيعية تساعد على التخلص من الشعر نهائيا ‏وفي نفس الوقت لا تسبب هذه الطريقة أي إحمرار البشرة أو شفاف او أي أعراض أخرى.

مكونات ‏إزالة الشعر بالفازلين نهائيا

‏

هناك بعض المكونات التي نحتاج إلى إضافتها مع ملعقة فازلين حتى نحصل على خليط يساعد على التخلص من الشعر الزائد المنتشر في الجسم ‏بسهولة وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:

‏

ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة كبيرة من الكركم

ثلاث ملاعق من الحليب السائل

‏

‏ ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة من ماء الورد

إزالة الشعر بالفازلين نهائيا

‏

فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي تساعد على التخلص من الشعر نهائيا باستخدام الفازلين وهذه ‏الخطوات هي:

‏